Golferin Kerr gewinnt auf Hawaii

Sonntag, 16.04.2017

Die nach drei Runden führende Jang benötigte nach einem Doppel-Bogey am achten und einem Bogey am 14. Loch dagegen 72 Schläge und lag im Klubhaus drei Schläge hinter Kerr. Die Düsseldorferin Sandra Gal (Düsseldorf) war nach zwei Runden am Cut gescheitert.

