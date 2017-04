Sensation! Bubba wird Praktikant bei SPOX!

Montag, 10.04.2017

10. Vorneweg: Ein Major, ohne dass irgendein Vollhorst von der Couch aus anruft und einen total krassen Regelverstoß meldet, der das Turnier entscheidet. Geil!

9. Treppensturz - brutal gefährlich! Da bist Du die Nummer eins der Welt, in der Form deines Lebens und hast zuletzt einfach alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Du bist DER Topfavorit. Man kann das Green Jacket eigentlich schon für Dich zur Seite legen. Und dann fliegst Du einen Tag vor dem Masters sockig die Treppe runter, weil Du schnell raus wolltest, um das Auto wegzuparken. Aua am Rücken. Aua vor allem im Schädel. Denn: Am nächsten Tag stehst Du am ersten Tee und musst den Start absagen. Genau wissend, dass der Rücken in ein paar Tagen wieder in Ordnung sein wird, aber jetzt halt nicht. Bitter ist gar kein Ausdruck für das, was Dustin Johnson in Augusta erlebte.

Aber: Kopf hoch, DJ! Es hätte weitaus schlimmer enden können. Eine kurze Rückfrage beim Deutschen Institut für Treppensicherheit ergab, dass sich jährlich über 1000 tödliche Unfälle durch Stolpern oder Stürze auf Treppen ereignen. Tendenz steigend!

8. Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuch! Matt Kuchar landete nach einer abschließenden 67er-Runde auf dem geteilten 4. Platz. Wenn er irgendeine Ahnung hätte, wie man die ersten drei Löcher spielt (+5), hätte er eine echte Chance auf den Sieg gehabt. Aber egal, Kuuuuuuuuuuuuuuuch sorgte in der Finalrunde an der 16 für einen der großen Momente des Masters 2017.

Kuchar spielte den Ball mit seinem Eisen 7 aus 179 Yards perfekt hinter die Fahne und dann begann die Show, die wir traditionell am Masters-Sonntag sehen. Der Ball rollt zurück Richtung Loch, meistens geht er haarscharf vorbei, aber diesmal fällt er rein! Hole-in-One!

Es folgen High-Fives mit gefühlt jedem, der irgendwie in der Nähe steht. Damit aber nicht genug. Kuchar holt seinen Ball aus dem Loch, signiert ihn kurzerhand und gibt ihn einem kleinen Jungen, der am Grünrand steht. Der Blick des Jungen? Unbezahlbar. Viele bessere Momente wird der Kerl in seinem Leben nicht mehr haben - so viel steht fest.

7. Snoop Dogg, Gary Player, alles unfassbar! Es ist ja nicht nur das Masters an sich, das großartig ist. Auch drum herum geht die Post ab. Selbst Snoop Dogg ist jetzt golfverrückt! Er hatte zuletzt festgestellt, dass all seine Freunde irgendwie nur noch auf dem Golfplatz sind, da will er natürlich jetzt auch dabei sein. Unweit von Augusta im Forest Hills Golf Club spielte Snoop Dogg vor dem Masters ein paar Löcher und tanzte über den Platz. Er tanzte wirklich über den Platz. Dass er am Abend vor Turnierstart noch eine Party schmiss? Eh klar! "Hoffentlich kann ich die Leute in Augusta dazu bringen, dass sie mehr Leute wie mich einladen, die cool und hip sind." Na ja. Dass das passiert, da haben wir doch so unsere Zweifel...

Snoop Dogg ist übrigens 45. Gary Player ist 81. Aber wer fitter ist, dürfte keine Frage sein. Player. Player ist eh fitter als wir alle zusammen. Die Legende machte am Donnerstagmorgen traditionell seinen "Ceremonial First Tee Shot". Und was machte er dann? Er hing mit Elise Lobb ab. Ihres Zeichens Instagram-Model und Co-Moderatorin der "Swing Clinic" bei FOX. Kann man machen. Was man dann auch machen kann, ist die blonde Maus huckepack zu nehmen und ein paar Kniebeugen zu machen. Gary, Gary, Gary, Du warst schon immer ein großes Vorbild.

6. Kaymer-Sieg spätestens in drei Jahren: Gibt es Liebe auf den hundertsten Blick? Soweit sind wir vielleicht noch nicht ganz, aber Martin Kaymer und Augusta - es wird langsam romantisch. Zwei 68er-Runden, wenn man zuvor noch nie unter 70 geblieben ist, und ein am Ende guter 16. Rang sprechen für sich. Kaymer weiß spätestens jetzt, dass er mit seiner Art Golf zu spielen in Augusta hervorragende Scores erzielen kann.

Er ist sogar in der Lage, ganz verrückte Sachen zu fabrizieren. Wie seine Birdie-Serie in der Finalrunde von der 9 bis zur 13. Es gibt ja wirklich viele Birdie-Serien beim Masters, aber ganz sicher nicht von der 9 bis zur 12. Tiger Woods war der Letzte, dem das vor Ewigkeiten geglückt ist. Tiger Woods? Richtig, das ist der, der jedes Jahr nur noch zum Essen vorbei schaut. Nein, wenn man mal die Horror-Phase an Tag eins (+7 zwischen der 10 und 15) weglässt, war das echt ein guter Auftritt von Kaymer.

Da es das erste Par-10 seit dem Launch von SPOX Österreich ist, würde das Par-10 an dieser Stelle gerne noch ein paar Worte zu Bernd Wiesberger verlieren, dem Par-10 fällt aber nichts ein. Cut geschafft, 43. Platz, solide halt.

10-6: Snoop Dogg, Kuuuuuuuuuuch und der fiese Treppensturz

5-1: Sergio gewinnt und Bubba schreibt das nächste Par-10