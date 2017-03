Johnson baut Weltranglistenführung aus

Montag, 27.03.2017

Kaymer verbesserte sich dennoch um zwei Positionen auf Platz 44.

An den Top 10 kratzt Spaniens große Hoffnung Jon Rahm. Der 22-Jährige, der in diesem Jahr sein erstes Turnier auf der US-Tour gewann, kletterte durch seine Finalteilnahme in Austin im Ranking vom 25. auf den 14. Platz. Der Baske Rahm, dessen großes Vorbild sein verstorbener Landsmann Severiano Ballesteros ist, war erst nach der US Open im Juni vergangenen Jahres Profi geworden.

