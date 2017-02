Woods lässt zwei Turniere aus

Freitag, 10.02.2017

"Meine Ärzte haben mir geraten, in den nächsten zwei Wochen nicht zu spielen und stattdessen meine Behandlung in Ruhe fortzusetzen", erklärte der 14-malige Major-Gewinner, der in der Weltrangliste mittlerweile auf Position 674 abgerutscht ist. Erst vor Wochenfrist hatte der langjährige Branchenprimus beim Turnier in Dubai wegen Krämpfen im unteren Rückenbereich nach der ersten Runde aufgeben müssen.

Ungeachtet seiner langjährigen Problemzone Rücken formulierte Woods erst kürzlich gegenüber dem Dubai-Magazin Vision große Ziele: "Der Plan sieht vor, dass ich meinen Körper, meine Psyche und meinen Geist wieder in Ordnung bringe für die erste Woche im April." Dann steigt das US Masters in Augusta (6. bis 9.). "Ich habe dort viermal gewonnen, und ich würde es gerne zum fünften Mal tun", so Woods.

Tiger Woods im Steckbrief