Cejka in Kalifornien auf dem Weg nach oben

Samstag, 11.02.2017

Der 46-Jährige spielte eine starke zweite Runde, die am Freitag allerdings wegen Nebels abgebrochen werden musste. Auf dem Par-71-Kurs Monterey Peninsula lag der gebürtige Tscheche am 15. Loch vier Schläge unter Platzstandard, am Samstagmorgen (Ortszeit) wird der Durchgang fortgesetzt.

Cejka war vor dem Abruch auf dem besten Weg, seine mäßige Par-Runde zum Auftakt wettzumachen. Mit jeweils zehn Schlägen unter Par lagen Jordan Spieth und Derek Fathauer (beide USA) zum Zeitpunkt der Unterbrechung des mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Turniers in Führung.

Gespielt wird beim US PGA National Pro-Am auf drei Kursen: Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill (beide Par 72) und Monterey Peninsula (Par 71).

