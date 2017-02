Cejka erlebt in Scottsdale Runde zum Vergessen

Sonntag, 05.02.2017

Mit insgesamt 218 Schlägen fiel Cejka auf den letzten Platz von den Golfern zurück, die am Vortag den Cut geschafft hatten.

Bereits am Samstag hatte Cejka mit einer 73-er Runde seine gute Ausgangsposition verspielt. Nach den ersten 18 Löchern hatte der gebürtige Tscheche noch an Position neun gelegen. Bei der mit 6,7 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung führt vor der Schlussrunde weiter der Südkoreaner An Byeong Hun mit 197 Schlägen.

