5. Sieg in Serie: Pauli-Klassenerhalt fast sicher

Freitag, 05.05.2017

Damit müssen sie nach ihrem zumindest vorläufigen Sprung in die obere Tabellenhälfte den Abstieg bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch theoretisch fürchten.

Kaiserlautern hingegen darf sich durch die vierte Heimniederlage, die Aziz Bouhaddouz (49.) und Christopher Buchtmann (69.) besiegelten, trotz zuvor zwei Siegen in Folge noch nicht in Sicherheit wiegen. Marcel Gaus traf in der 90. Minute nur noch zum Anschlusstreffer für die Hausherren.

Die Gäste waren vor 35.781 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion schon im ersten Durchgang tonangebend, konnte allerdings ihre Chancen zunächst noch nicht verwerten. Nach der Pause und mit der Führung im Rücken blieben die Hanseaten bis zur Entscheidung vor allem durch Standardsituationen gefährlich. Die Roten Teufel bemühten sich zwar um mehr Spielanteile, offenbarten dabei jedoch häufig einen Mangel an Möglichkeiten.

Kaiserslautern - St. Pauli: Die Statistik zum Spiel