Sandhäuser Sieglos-Serie hält weiter an

Samstag, 01.04.2017

Der Ex-Bundesligist aus Bochum ist ebenfalls seit vier Partien sieglos und hat von den vergangenen zehn Auswärtsspielen nur eine gewonnen.

Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das Unentschieden am Samstag brachte beide Teams nicht weiter. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für Sandhausen acht, für Bochum sieben Zähler. Der SVS rangiert allerdings in der Tabelle weiterhin vor dem VfL.

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte vor 5465 Zuschauern Bochums Jan Gyamerah (14.) auf dem Fuß. Aus sechs Metern scheiterte er jedoch am glänzend reagierenden SVS-Keeper Marco Knaller. Beide Mannschaften scheuten das Risiko, so blieben Torchancen Mangelware. Mit ihrem auf Kompaktheit ausgerichteten Spiel neutralisierten sich die Teams weitestgehend. Die Zuschauer bekamen keinen Fußball-Leckerbissen geboten.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Auch in der zweiten Halbzeit boten beide Teams den Fans weiterhin Hausmannskost, Torchancen gab es weiterhin kaum. Nur selten konnten sich die Offensivspieler durchsetzen und Gefahr vor dem gegnerischen Tor heraufbeschwören.

Sandhausen - Bochum: Die Statistik zum Spiel