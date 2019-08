Bakery Jatta vom Hamburger SV unter Verdacht der Identitätsfälschung

Bakery Jatta vom Hamburger SV wird von der SportBild vorgeworfen, seine Identität bei der Einreise nach Deutschland gefälscht zu haben. Demnach hat er seinen Namen sowie sein Geburtsdatum verändert und war bereits zuvor auf dem Weg zum Fußball-Profi.

Jatta soll dem Bericht zufolge eigentlich Bakary Daffeh heißen und bereits am 6. November 1995 geboren worden sein. In seiner Heimat Gambia spielte er wohl für diverse Klubs und war auch kurz im Senegal sowie in Nigeria aktiv. Zudem stand er wohl beim Spiel der U20 Gambias gegen Liberia auf dem Platz und erzielte das Siegtor.

Die SportBild sprach mit ehemaligen Trainern, die den Spieler wohl anhand der vorliegenden Fotos eindeutig identifizierten. Medienberichte deuten auf eine bewegte Vergangenheit als aktiver Spieler hin. Seit Jatta in Deutschland spielt, ist Daffeh nicht mehr aktiv. Der HSV reagierte auf Nachfrage: "Wir haben Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen."

De Jong, van der Vaart und Co. - Die teuersten Abgänge des HSV © getty 1/17 Der HSV hat Douglas Santos für bis zu 15 Millionen Euro an Zenit St. Petersburg verkauft - damit ist er der sechstteuerste HSV-Abgang. Wer übertrifft ihn? Das Ranking im Überblick. © getty 2/17 Platz 16: Walace - Saison: 18/19, Verein: Hannover 96, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 3/17 15: Gökhan Töre - Saison: 12/13, Verein: Rubin Kazan, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 4/17 14: Thiago Neves - Saison: 09/10, Verein: Hilal, Ablösesumme: 7 Millionen Euro. © imago 5/17 11: Thomas Doll - Saison: 91/92, Verein: Lazio Rom, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 6/17 11: Tomas Ujfalusi - Saison: 04/05, Verein: AC Florenz, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 7/17 11: Jonathan Tah - Saison: 15/16, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 8/17 10: Daniel Van Buyten - Saison 06/07, Verein: Bayern München, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 9/17 9: Vincent Kompany - Saison 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 8,5 Millionen Euro. © getty 10/17 8: Eljero Elia - Saison: 11/12, Verein: Juventus Turin, Ablösesumme: 9 Millionen Euro. © getty 11/17 7: Heung-Min son - Saison: 13/14, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 10 Millionen Euro. © getty 12/17 6. Douglas Santos - Saison: 19/20, Verein: Zenit St. Petersburg, Ablösesumme: 12 Millionen Euro (kann sich durch Prämienzahlungen auf 15 Mio. erhöhen). © getty 13/17 5: Jerome Boateng - Saison: 10/11, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 12,5 Millionen Euro. © getty 14/17 4: Khalid Boulahrouz - Saison: 06/07, Verein: FC Chelsea, Ablösesumme: 13,2 Millionen Euro. © getty 15/17 3: Hakan Calhanoglu - Saison: 14/15, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 14,5 Millionen Euro. © getty 16/17 2: Rafael van der Vaart - Saison: 08/09, Verein: Real Madrid, Ablösesumme: 15 Millionen Euro. © getty 17/17 1: Nigel de Jong - Saison: 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 18 Millionen Euro.

Bakery Jatta beim HSV: "In Afrika bei keinem Verein gespielt"

Jatte war im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen und gab an, am 6. Juni 1998 geboren zu sein. Nach Probetrainings bei Werder Bremen und dem HSV entschied er sich für seinen heutigen Klub. Bei seiner Vorstellung betonte er: "Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt, das gab es dort nicht."

Der Bild sagte er in einem Interview: "Vor wenigen Monaten habe ich noch mit meinen Freunden in Afrika gekickt. Meist barfuß und auf Beton. Wer Fußballschuhe hatte, war wie ein König." Beim HSV stieg Jatta schnell auf und unterschrieb im Januar 2019 einen Vertrag bis Sommer 2024.

Sollte sich die Recherche der SportBild bewahrheiten, hätte Jatta nicht nur den HSV, sondern auch die deutschen Behörden getäuscht. Durch die Veränderung des Geburtsdatums galt er bei der Einreise als minderjährig und erhöhte damit seine Chancen auf eine Aufnahme signifikant.