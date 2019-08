VfB Stuttgart - Spielplan: Termine, Übertragung, Informationen

Der VfB Stuttgart steht mit beiden Beinen in der Saison 2019/20. Nach zwei Spieltagen in Liga zwei steht am kommenden Wochenende der Auftakt im Pokalwettbewerb an. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zu den anstehenden Terminen des VfB.

Gegen Drittligist Hansa Rostock, der durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet ist, muss der VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals ran. Das Spiel wird am kommenden Montag, den 12.08, im Rostocker Ostseestadion ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfB Stuttgart: Die nächsten Termine

Hier die kommenden fünf Pflichtspiele des VfB im Überblick:

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb 12.08. 18.30 Uhr Hansa Rostock (A) DFB Pokal 17.08. 13 Uhr FC St. Pauli (H) 2. Liga 23.08. 18.30 Uhr Erzgebirge Aue (A) 2. Liga 02.09. 20.30 Uhr VfL Bochum (H) 2. Liga 14.09. 13 Uhr Jahn Regensburg (A) 2. Liga

Stuttgart live sehen: Die VfB-Spiele im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele live: Der Sender hat sich neben den Rechten an allen Spielen der 2. Bundesliga auch das Übertragungsrecht am DFB-Pokal 2019/20 gesichert.

Zusätzlich zur TV-Übertragung könnt ihr den VfB auch im Online-Livestream oder unterwegs mit der SkyGo-App auf mobilen Engeräten wie Smartphones und Tabelts verfolgen.

Im Free-TV seid ihr leider auf die Highlights aus der ARD Sportschau (Samstags, 18 Uhr) und dem Aktuellen Sportstuio des ZDF (Samstags, 23 Uhr) beschränkt.

2. Liga: Stuttgart verspielt 2:0-Führung

Am zweiten Spieltag musste sich der Bundesliga-Absteiger im Schwaben-Derby gegen den 1. FC Heidenheim nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen.

Für den VfB hatten nach der Pause Hamadi Al Ghaddioui (52.) und Ex-Nationalspieler Holger Badstuber (57.) für eine vermeintlich klare Führung gesorgt. Robert Leipertz (78.) sowie ein Eigentor von VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf (84.) machten den Gäste dann noch einen Strich durch die Rechnung.

Sowohl der VfB als auch Heidenheim haben nach zwei Runden vier Zähler auf dem Konto.

Der VfB im SPOX-Liveticker

Auch ohne Bewegtbild und kostenpflichtiges Sky-Abonnement könnt ihr euch über das Spielgeschehen in den VfB-Partien auf dem Laufenden halten. Hier bei SPOX bieten wir zu jedem Spiel der 2. Liga und des DFB-Pokal einen umfassenden Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker Stuttgart - Rostock.

Neben der 2. Liga und weiteren europäischen Fußball-Highlights bieten die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Darts, Golf und Eishockey zum entspannten Mitlesen an. Schaut euch doch in der heutigen Liveticker-Tagesübersicht einfach einmal um.

2. Liga: Die Tabelle nach zwei Spieltagen

Nach zwei Spieltagen ist der VfB noch ungeschlagen. Einem Sieg im Auftaktspiel gegen Hannover folgte zuletzt ein bitteres Unentschieden in Heidenheim.