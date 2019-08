Am 4. Spieltag der 2. Liga empfängt der Karlsruher SC den Hamburger SV. Hier könnt Ihr das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: KSC - HSV heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute geht es nicht direkt um Aufstieg oder Abstieg, sondern um Punkte in der Tabelle. Mit einem Unentschieden oder Sieg würde der HSV wieder an die Tabellenspitze zurückkehren. Auch der KSC hat - wenn die Konkurrenz mitspielt - mit einem Dreier die Möglichkeit, ganz nach oben zu rücken.

Vor Beginn: Das Duell beider Mannschaften hat unter anderem deswegen eine besondere Historie, weil sie sich in der Relegation 2015 gegenüberstanden. Ein umstrittener Freistoß in der Nachspielzeit rettete den HSV damals in die entscheidende Verlängerung, die den Rotenhosen letztlich auf dramatische Art und Weise den Klassenerhalt verschaffte. Karlsruhe musste weiter in der 2. Liga bleiben.

Vor Beginn: Die Partie beginnt heute um 13.30 Uhr im Wildparkstadion in Karlsruhe. Schiedsrichter ist dann Sören Storks, dem Markus Schüller und Jochen Gschwendtner zur Seite stehen. Marcel Gasteier ist der Vierte Offizielle. Als Videoschiedsrichter fungiert Christian Dietz.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV.

© getty

Karlsruher SC gegen den Hamburger SV im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 2. Liga zeigt der Pay-TV-Sender Sky auch diese Partie live und exklusiv. Alternativ zur klassichen TV-Übertragung wird den Kunden über Sky Go auch ein Livestream angeboten.

Das Duell ist entweder in der Einzelübertragung oder als Teil der Konferenz zu sehen.

KSC: Die kommenden drei Spiele

Datum Uhrzeit H/A Gegner 25. August 13.30 Uhr H Hamburger SV 1. September 13.30 Uhr A VfL Osnabrück 13. September 18.30 Uhr H SV Sandhausen

HSV: Die kommenden drei Spiele