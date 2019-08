HSV - News und Gerüchte: Mitspieler unterstützen Bakery Jatta öffentlich

Mehrere HSV-Profis posten in den sozialen Medien Unterstützung für Bakery Jatta. Der Verein könnte derweil schon seit 2016 von den Vorwürfen gewusst haben. Zwei Spieler verlassen den Verein, Ex-Trainer Thomas Doll hat einen neuen Klub. Aaron Hunt wackelt für die erste Pokalrunde. Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV.

HSV - News: Mitspieler unterstützen Jatta - hatte der HSV schon 2016 Zweifel?

Nach den Vorwürfen der Identitätsfälschung gegen Bakery Jatta haben sich mehrere seiner Teamkollegen in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und Jatta unterstützt.

"Mein Bruder, ich kenne dich seit zwei Jahren und ich kenne deine Geschichte sehr gut. Ich bin so stolz auf dich für alles, was du getan hast", schrieb etwa Kyriakos Papadopoulos. "Kopf hoch und arbeite, wie du es immer tust." "Ich unterstütze dich immer", postete Jairo Samperio. Auch der Verein hat sich demonstrativ vor den Spieler gestellt.

Ein Bericht des Spiegel setzt den Verein derweil unter Druck: So soll der HSV laut interner Dokumente von Football Leaks schon im Januar 2016 von den Vorwürfen um Jattas angeblich gefälschte Identität gewusst haben. Hier geht es zur Meldung.

HSV - Transfers: Bates und Steinmann verlassen den Klub

Zwei Spieler haben den HSV verlassen. Innenverteidiger David Bates wird in die englische zweite Liga zu Sheffield Wednesday verliehen. Eine Kaufoption für den 22 Jahre alten Schotten enthält der Deal allerdings nicht.

Zudem geht Eigengewächs Matti Steinmann nach Neuseeland: Der Mittelfeldmann unterschrieb bei Wellington Phoenix für ein Jahr. Der 24-Jährige war in der letzten Saison an den dänischen Klub Vendyssel FF verliehen.

HSV - News: Aaron Hunt droht im Pokal auszufallen

Der HSV könnte im Pokalspiel am Sonntag beim Chemnitzer FC (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf Kapitän Aaron Hunt verzichten müssen. Der 32-Jährige konnte am Donnerstag aufgrund einer Leistenverletzung nicht trainieren. Chancen auf die Startelf haben Xavier Amaechi, der im Training in der ersten Elf spielte, und Jairo Samperio.

Über das Pokalspiel beim CFC spricht Cheftrainer Dieter Hecking auf einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr. Der Klub streamt die PK bei HSVtv und im vereinseigenen YouTube-Kanal.

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb 11.08. 18.30 Uhr Chemnitz (A) DFB-Pokal 16.08. 18.30 Uhr VfL Bochum (H) 2. Liga 25.08. 13.30 Uhr Karlsruhe (A) 2. Liga 01.09. 13.30 Uhr Hannover (H) 2. Liga 16.09. 20.30 Uhr FC St. Pauli (A) 2. Liga

HSV - News: Ex-Trainer Thomas Doll hat neuen Klub

Der ehemalige HSV-Coach Thomas Doll hat in APOEL einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den deutschen Trainer zieht es damit erneut ins Ausland. Der Verein aus der zyprischen Hauptstadt Nikosia gab die Verpflichtung Dolls am Donnerstag bekannt: "Wir heißen Thomas Doll willkommen und wünschen ihm, dass er mit uns neue Erfolge in Zypern und international erzielt." Doll unterschreibt bis Mai 2021. Doll hatte die Profis des HSV von Oktober 2004 bis Februar 2007 trainiert.