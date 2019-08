Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag empfängt Absteiger Hannover 96 in der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, erklärt Euch SPOX hier.

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth: Wo und wann wird gespielt?

Sowohl Hannover als auch Greuther Fürth befinden sich nach drei Spieltagen im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste sind jedoch punktgleich mit dem Relegationsplatz und könnten durch einen Sieg in der HDI Arena weiter nach oben klettern. Los geht's um 13.00 Uhr.

2. Liga: Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth heute live im TV und Livestream

Auch in der aktuellen Saison liegt die 2. Bundesliga in den Händen des Pay-TV-Senders Sky. Hannover und Fürth sind sowohl in der Konferenzschaltung (Sky Sport Bundesliga 2) als auch einzeln (Sky Sport Bundesliga 3) zu sehen - beide Übertragungen starten eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 12.30 Uhr.

Das gesamte Programm könnt Ihr auch mit Sky Go streamen und zuhause oder unterwegs auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten gucken.

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth heute im LIVETICKER

Auch ohne ein Sky-Abonnement müsst Ihr nicht auf die 2. Bundesliga verzichten. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr diese Partie, eine Konferenz zur 2. Liga, sowie viele weitere Sportereignisse - und verpasst damit keine wichtige Szene aus der Sportwelt.

2. Bundesliga: Alle Highlights auf DAZN

Auch auf DAZN findet Ihr Bewegtbild der 2. Bundesliga. Der Streaming-Dienst veröffentlicht rund 40 Minuten nach Abpfiff Zusammenfassungen der jeweiligen Spiele. Zusätzlich gibt es diese Highlights auch auf YouTube zu sehen. Montags ab 00.00 Uhr werden die Clips dort hochgeladen, parallel dazu findet Ihr sie auch auf SPOX. Ihr könnt DAZN übrigens einen Monat lang gratis testen. Hier entlang!

Auch Sky zeigt die Höhepunkte der Partie. Auf Sky Sport News HD sind diese kostenlos für jeden verfügbar - ebenso wie für Kunden auf Sky-Go.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Zwei Partien des Spieltags wurden gestern bereits ausgespielt, hier ist die aktuelle Tabellensituation:



Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 4 6:4 2 8 2. HSV 3 6:1 5 7 3. Erzgebirge Aue 4 6:5 1 7 4. VfL Osnabrück 3 6:3 3 6 5. Karlsruher SC 3 7:5 2 6 6. SpVgg Greuther Fürth 3 4:3 1 6 7. Arminia Bielefeld 3 7:5 2 5 8. SV Darmstadt 98 4 3:5 -2 5 9. Hannover 96 3 5:3 2 4 10. 1. FC Heidenheim 3 6:5 1 4 11. SSV Jahn Regensburg 3 4:3 1 4 12. SV Sandhausen 3 4:4 0 4 13. Holstein Kiel 3 3:4 -1 4 14. SG Dynamo Dresden 4 4:6 -2 4 15. 1. FC Nürnberg 3 3:7 -4 3 16. VfL Bochum 3 4:7 -3 1 17. FC Sankt Pauli 3 3:6 -3 1 18. SV Wehen Wiesbaden 3 3:8 -5 0

Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth: Die kommenden Spiele

Beide Mannschaften machen sich Hoffnungen auf hohe Tabellenpositionen, in den kommenden Wochen warten aber zum Teil schwere Aufgaben. So muss Greuther Fürth noch in Stuttgart spielen, Hannover reist in die Hansestadt Hamburg, um es mit dem HSV aufzunehmen. So sieht das gesamte Programm in nächster Zeit aus: