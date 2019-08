Dynamo Dresden gegen St. Pauli: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Spieltag der 2. Liga trifft Dynamo Dresden auf den FC St. Pauli. Wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Ort, Datum

Die Partie wird am heutigen Samstag, den 31. August, um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

2. Liga: Dynamo Dresegen gegen St. Pauli live im TV und Livestream sehen

Da Sky die Rechte an der 2. Liga hält, sind die Spiele nicht im Free-TV zu sehen. Auf Sky läuft die Begegnung dafür live und in voller Länge. Dazu bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz mit den anderen beiden Spielen an.

Zusätzlich sind sämtliche Inhalte auch per Livestream abrufbar. Dies ist entweder über SkyGo oder mit dem Sky-Ticket möglich.

Dynamo Dresden gegen St. Pauli im Liveticker

Bei SPOX verpasst ihr ebenfalls nichts von der Partie. Wir haben zu allen Spielen der 2. Liga einen Liveticker im Programm, so auch zu der Partie Dresden gegen St. Pauli.

St. Pauli gegen Dynamo Dresden: Diese Spieler fehlen

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen hat der FC St. Pauli am vergangenen Montag gegen Holstein Kiel seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Dabei standen gleich die beiden Neuzugänge James Lawrence und Matt Penney im Blickpunkt. Während Lawrence zum 1:0 traf, flog Penny kurz vor Spielende mit Gelb-Rot vom Platz.

Der Engländer ist damit gegen Dresden gesperrt. Ebenfalls nicht dabei sind die Spieler-Verpflichtungen der Kiezkicker in dieser Woche. Sebastian Ohlsson und Youba Diarra "sind körperlich direkt einsatzfähig, werden aber erst Anfang kommender Woche voll ins Training einsteigen und im Testspiel am Mittwoch gegen Aalborg erstmals zum Einsatz kommen", sagte Trainer Jos Luhukay auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Auf Seiten von Dynamo Dresden kann Trainer Christian Fiel nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Tim Boss kann wegen einer Gesäßprellung nicht auflaufen.

Dresden vs. St. Pauli: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Noch stehen die Aufstellungen der beiden Teams nicht fest. So könnten beide Trainer ihre Mannschaften ins Rennen schicken:

Dynamo Dresden: K. Broll - Wahlqvist, Ehlers, J. Müller - Ebert, Burnic, Nikolaou, J. Löwe - Horvath, Jeremejeff, Atik.

St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Lawrence, Buballa - Miyaichi, Knoll, Becker, Lankford - Möller Daehli - Diamantakos, C. J. Conteh.

2. Liga: Tabelle vor dem 5. Spieltag