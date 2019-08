2. Liga: Alle Spiele heute LIVE im TV, Stream und Liveticker

Der zweite Spieltag in der 2. Liga steht an. Wo Ihr alle Partien am heutigen Samstag LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Für den heutigen Samstag sind zwei Spiele im Unterhaus geplant. Alle Infos bekommt Ihr von SPOX.

2. Bundesliga: Wer spielt heute wann?

13.00 Uhr : Das frühe Spiel am heutigen Samstag, dem 03. August, bestreiten der Karlsruher SC und Dynamo Dresden . Gespielt wird im Wildparkstadion.

: Das frühe Spiel am heutigen Samstag, dem 03. August, bestreiten der . Gespielt wird im Wildparkstadion. 15.30 Uhr: Im späten Spiel des heutigen Spieltags (03. August) treffen Hannover 96 und Jahn Regensburg aufeinander. Austragungsort ist die HDI-Arena.

Karlsruher SC - Dynamo Dresden und Hannover 96 - Jahn Regensburg: So seht Ihr die Spiele LIVE im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die 2. Liga liegen exklusiv bei Sky. Dementsprechend müsst Ihr Euch ein Abo des Pay-TV-Senders zulegen, um das Spiel live im TV sehen zu können.

Auch beim Streaming könnt Ihr lediglich auf Sky zurückgreifen, habt aber die Auswahl zwischen SkyGo (im TV-Abo enthalten) oder SkyTicket (ohne Abo buchbar, monatlich kündbar).

Karlsruher SC - Dynamo Dresden und Hannover 96 - Jahn Regensburg: Die Spiele von heute im Liveticker

Wie immer in der 2. Bundesliga stellen wir Euch Liveticker zu jedem Spiel zur Verfügung.

Ihr wollt KSC gegen Dynamo LIVE im Ticker verfolgen? Hier entlang.

Ihr wollt bei H96 gegen Jahn Regensburg kein Tor verpassen? Hier geht's lang.

Karlsruher SC - Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Karlsruher SC : Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Fröde, Wanitzek - Grozurek, M. Lorenz - P. Hofmann, Pourié

: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Fröde, Wanitzek - Grozurek, M. Lorenz - P. Hofmann, Pourié Dynamo Dresden: K. Broll - Wahlqvist, Ehlers, J. Müller - Kreuzer, Nikolaou, Burnic, C. Löwe - Horvath, Atik - Koné

Hannover 96 - Jahn Regensburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hannover 96 : Zieler - S. Jung, M. Franke, Anton, Albornoz - Bakalorz, Prib - Maina, Muslija - Weydandt, Ducksch

: Zieler - S. Jung, M. Franke, Anton, Albornoz - Bakalorz, Prib - Maina, Muslija - Weydandt, Ducksch Jahn Regensburg: A. Meyer - Hein, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Saller, Stolze - Grüttner, Schneider

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Tabelle nach dem 1. Spieltag:

Platz Team Tore Punkte 1 1. FC Heidenheim 3:1 3 Jahn Regensburg 3:1 3 3 Erzgebirge Aue 2:0 3 4 Karlsruher SC 2:1 3 VfB Stuttgart 2:1 3 6 1. FC Nürnberg 1:0 3 7 Arminia Bielefeld 1:1 1 SV Darmstadt 98 1:1 1 Hamburger SV 1:1 1 Holstein Kiel 1:1 1 SV Sandhausen 1:1 1 FC St. Pauli 1:1 1 13 Hannover 96 1:2 0 SV Wehen Wiesbaden 1:2 0 15 Dynamo Dresden 0:1 0 16 VfL Bochum 1:3 0 VfL Osnabrück 1:3 0 18 SpVgg Greuther Fürth 0:2 0

