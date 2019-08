2. Liga: So verfolgt Ihr die heutigen Partien LIVE im TV, Livestream und Liveticker

Der 3. Spieltag steht an und SPOX verrät Euch, wer auf wen trifft und wo Ihr die Spiele der 2. Bundesliga LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt.

Ebenfalls hier für Euch: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams.

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Welche Spiele stehen heute an?

Am heutigen Samstag, dem 17. August, stehen drei Spiele auf dem Programm. Alle starten um 13 Uhr.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 17. August 13 Uhr Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 17. August 13 Uhr VfB Stuttgart St. Pauli 17. August 13 Uhr Wehen Wiesbaden Hannover 96

2. Bundesliga: So seht Ihr die heutigen Spiele LIVE im TV und Stream

Kein Free-TV, nur Pay-TV. Alle Spiele laufen einzeln und in der Konferenz bei Sky.

Beim Streaming bietet Euch der Sender zwei Möglichkeiten: Entweder SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App verfügbar) oder SkyTicket (monatlich kündbar).

Liveticker: Unser Angebot zur 2. Bundesliga

Auch bei uns gibt es alle Spiele vom heutigen Samstag einzeln und in der Konferenz - und zwar im Liveticker. Die Links:

Bielefeld, Stuttgart, Pauli,..: Alle voraussichtlichen Aufstellungen

Arminia Bielefeld : Ortega - Clauss, Behrendt, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Yabo - Staude, Klos, Voglsammer

: Ortega - Clauss, Behrendt, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Yabo - Staude, Klos, Voglsammer Erzgebirge Aue : Männel - Kalig, S. Breitkreuz, Mihojevic, Rizzuto - Fandrich, Hochscheidt, Riese - Nazarov, Testroet, Baumgart

: Männel - Kalig, S. Breitkreuz, Mihojevic, Rizzuto - Fandrich, Hochscheidt, Riese - Nazarov, Testroet, Baumgart VfB Stuttgart : Kobel - P. Stenzel, Phillips, Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro - Didavi - Al Ghaddioui, Gomez

: Kobel - P. Stenzel, Phillips, Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro - Didavi - Al Ghaddioui, Gomez St. Pauli : Himmelmann - Kalla, Hornschuh, Knoll, Buballa - N. Hoffmann - Miyaichi, Möller Daehli, Becker, C. J. Conteh - Diamantakos

: Himmelmann - Kalla, Hornschuh, Knoll, Buballa - N. Hoffmann - Miyaichi, Möller Daehli, Becker, C. J. Conteh - Diamantakos Wehen Wiesbaden : Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Röcker, D. Franke - Mrowca - Shipnoski, Lorch, Chato, Dittgen - Kyereh

: Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Röcker, D. Franke - Mrowca - Shipnoski, Lorch, Chato, Dittgen - Kyereh Hannover 96: Zieler - Korb, Anton, M. Franke, Ostrzolek - Bakalorz, Prib - Teuchert, Muslija, Maina - Weydandt

2. Bundesliga: So verlief der vergangene Spieltag

Torreich ging es zu am 2. Spieltag. 34 Tore fielen in den neun Partien, also fast vier im Schnitt pro Spiel. Besonders kräftig taten sich in dieser Hinsicht die Spiele Bochum - Bielefeld (3:3) und Karlsruhe - Dresden (4:2) hervor.

Ergebnistechnisch ging es ausgeglichen zu: Drei Heimsiegen stehen bei drei Unentschieden drei Auswärtssiege gegenüber. Überraschend waren dabei vorallem die Auswärtssiege, so gewann Fürth am Millerntor gegen St. Pauli mit 3:1, der Aufsteiger VfL Osnabrück entführte drei Punkte vom SV Sandhausen und der HSV gewann deutlich mit 4:0 beim Club aus Nürnberg.

Scorer des Spieltags war Philipp Hofmann vom Karlsruher SC, der gegen Dynamo Dresden gleich zwei Mal für seine Farben traf und eine weitere Bude auflegte.