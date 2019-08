2. Bundesliga: VfB Stuttgart – FC St. Pauli heute live im TV, Livestream oder Liveticker

Die 2. Bundesliga geht in die dritte Woche. Mit dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli treten zwei Traditionsvereine gegeneinander an. Wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Nicht zum ersten Mal stehen sich der VfB Stuttgart und der FC St. Pauli in ihrer Geschichte gegenüber, der Direktvergleich fällt dabei deutlich zugunsten der Schwaben aus. Von 19 Aufeinandertreffen konnte der VfB 13 für sich entscheiden, St. Pauli lediglich zwei. Ob sich daran heute etwas ändert, wird sich um 13.00 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena entscheiden - Schiedsrichter ist Guido Winkmann.

2. Liga live: VfB Stuttgart - FC St. Pauli im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird exklusiv auf dem Pay-TV- Sender Sky ausgestrahlt. Eine halbe Stunde vor Beginn startet die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3, Jürgen Schmitz wird durch die Begegnung leiten. Alternativ steht Euch bei Sky zur gleichen Uhrzeit auch die Samstagskonferenz zur Auswahl.

Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit dem TV-Gerät. Über die Sky-Go-App könnt Ihr das gesamte Programm auch daheim und unterwegs auf Tablets, Smartphones und Co. streamen. Das Einzelspiel bei Sky Ticket würde Euch 15 € kosten.

Stuttgart gegen St. Pauli im LIVETICKER

Bei SPOX werdet Ihr, wie immer, mit unserem LIVETICKER versorgt, der pünktlich zum Anpfiff beginnt. Falls Ihr auch bei den anderen Spielen nichts verpassen wollt, greift einfach zu unserer Konferenz - damit entgeht Euch nichts.

2. Bundesliga: Highlights auf DAZN sehen

Bei DAZN findet Ihr rund 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips zu allen Partien der 2. Bundesliga. Die ausführlichen Zusammenfassungen werden montags ab 00:00 Uhr auch auf YouTube veröffentlicht, schaut dazu einfach auf dem Kanal DAZN Bundesliga vorbei.

Auch Sky stellt die Höhepunkte zur freien Verfügung, und zwar auf Sky Sport News HD oder mit Sky Go.

VfB Stuttgart - FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Beide Mannschaften haben heute einige Ausfälle zu beklagen. Beim VfB fehlen unter anderem Holger Badstuber, Sasa Kalajdzic, Marcin Kaminski und Orel Mangala verletzt - der FC St. Pauli muss auf Christopher Avevor, Leo Östigard, Borys Tashchy und Henk Veerman verzichten. Welche Elf damit am Ende vermutlich den Platz betritt, seht Ihr hier:

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Phillips, Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro - Didavi - Al Ghaddioui, Gomez

FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Hornschuh, Knoll, Buballa - Hoffmann - Miyaichi, Möller Daehli, Becker, C. J. Conteh - Diamantakos

Stuttgart und St Pauli - Die letzten Begegnungen

Wie oben bereits erwähnt, hatte der VfB Stuttgart in vergangenen Duellen häufig die Oberhand. So sieht das Ganze in tabellarischer Form aus: