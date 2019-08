2. Bundesliga heute Live: Begegnungen, TV, Livestream und Liveticker

5. Spieltag in der 2. Bundesliga: Welche Begegnungen heute anstehen und wie Ihr sie LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem für Euch: Die voraussichtlichen Aufstellungen und die Schiedsrichtergespanne.

2. Bundesliga: Diese Partien stehen heute an

Drei Spiele stehen auf dem Programm:

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr Arminia Bielefeld Greuther Fürth 13 Uhr Dynamo Dresden St. Pauli 13 Uhr Wehen Wiesbaden Jahn Regensburg

2. Bundesliga heute LIVE: So seht Ihr die Partien im TV und Livestream

Wie immer in der 2. Bundesliga werden die Spiele ausschließlich von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet Euch alle Spiele einzeln oder in der Konferenz an.

Beim Streaming gibt's zwei Optionen: Entweder das bereits im TV-Abo enthaltene SkyGo (per App abrufbar) oder Sky Ticket (monatlich kündbar).

2. Bundesliga: Die Spiele des 5. Spieltags im Liveticker

Selbstverständlich haben wir für Euch zu den heutigen Partien Liveticker für Euch am Start, Ihr findet sie unter folgenden Links:

2. Bundesliga, 5. Spieltag: Alle Infos zu den Spielen

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth:

Spielort: Gespielt wird in der Schüco Arena zu Bielefeld.

Gespielt wird in der Schüco Arena zu Bielefeld. Schiedsrichtergespann: Tobias Reichel ist der Chef auf dem Platz, ihm assistieren Manuel Bergmann und Tobias Endriß. Vierter Offizieller ist Mitja Stegemann und im Video-Raum sitzt Timo Gerach vor den Bildschirmen.

Tobias Reichel ist der Chef auf dem Platz, ihm assistieren Manuel Bergmann und Tobias Endriß. Vierter Offizieller ist Mitja Stegemann und im Video-Raum sitzt Timo Gerach vor den Bildschirmen. Voraussichtliche Aufstellung Bielefeld: Ortega - Clauss, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Edmundsson, Klos, Voglsammer

Ortega - Clauss, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Edmundsson, Klos, Voglsammer Voraussichtliche Aufstellung Fürth: Burchert - Sauer, Caligiuri, Mavraj, Wittek - Sarpei, Seguin - Stefaniak, Green, T. Mohr- Keita-Ruel

Dynamo Dresden - St. Pauli:

Spielort: Der Ball rollt heute im Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden.

Der Ball rollt heute im Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden. Schiedsrichtergespann: Benjamin Cortus leitet die Partie. Zur Seite stehen ihm dabei Christian Dietz und Eduard Beitinger als Assistenten und Patrick Hanslbauer als Vierter Offizieller. Den Posten des VAR übernimmt Florian Badstübner.

Benjamin Cortus leitet die Partie. Zur Seite stehen ihm dabei Christian Dietz und Eduard Beitinger als Assistenten und Patrick Hanslbauer als Vierter Offizieller. Den Posten des VAR übernimmt Florian Badstübner. Voraussichtliche Aufstellung Dresden: K. Broll - Wahlqvist, Ehlers, J. Müller - Ebert, Burnic, Nikolaou, J. Löwe - Horvath, Jeremejeff, Atik

K. Broll - Wahlqvist, Ehlers, J. Müller - Ebert, Burnic, Nikolaou, J. Löwe - Horvath, Jeremejeff, Atik Voraussichtliche Aufstellung St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Lawrence, Buballa - Miyaichi, Knoll, Becker, Lankford - Möller Daehli - Diamantakos, C. J. Conteh

Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg