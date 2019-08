1. FC Nürnberg gegen VfL Osnabrück heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Sonntag den VfL Osnabrück. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Duell zwischen Ab- und Aufsteiger: Der 1. FC Nürnberg startete überraschend schwach in die neue Saison. Nach drei Partien haben die Franken lediglich drei Punkte auf dem Konto, darunter zwei Niederlagen gegen den HSV und Sandhausen.

Der VfL Osnabrück hingegen hat bereits zwei Siege eingefahren und könnte mit einem Sieg, sollte der Hamburger SV im Parallelspiel gegen den KSC nicht gewinnen, tatsächlich an die Tabellenspitze klettern.

1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FCN und Osnabrück beginnt am heutigen Sonntag (25. August) um 13.30 Uhr. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, das ein Fassungsvermögen von 50.000 Plätzen bietet. Die Partie leiten wird Schiedsrichter Sven Waschitzki aus Essen.

2. Liga: FCN gegen VfL Osnbarück heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist die 2. Bundesliga wie gewohnt nicht zu sehen. Auch in dieser Spielzeit hat sich der Bezahlsender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse gesichert und zeigt somit auch Nürnberg gegen Osnabrück live sowie in voller Länge. Zudem bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz der heutigen Sonntagsspiele an.

Darüber hinaus könnt Ihr das Spiel via SkyGo oder über das monatlich kündbare Sky-Ticket im Livestream verfolgen.

Wer kein Sky-Abo hat, kann bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN sehen. Der Streaminganbieter kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Die weiteren Spiele am Sonntag:

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

Karlsruher SC - Hamburger SV

Nürnberg vs. Osnabrück heute im Liveticker

Wer kein Zugriff auf die TV-Angebote hat, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen Liveticker an und hat zudem einen Konferenz-Ticker im Programm. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

2. Bundesliga: Die bisherigen Resultate des 4. Spieltags

Die Ergebnisse vom Freitag und Samstag:

Heim Gast Ergebnis Erzgebirge Aue VfB Stuttgart 0:0 Darmstadt 98 Dynamo Dresden 0:0 VfL Bochum SV Wehen 3:3 Hannover 96 Greuther Fürth 1:1 Jahn Regensburg Arminia Bielefeld 1:3

2. Bundesliga: Tabelle vor den Sonntagsspielen

Die aktuelle Tabelle: