2. Liga: Ansetzung des 1. und 2. Spieltages ist offiziell

Die DFL hat am Dienstag die Ansetzungen für die Spieltage 1 und 32 in der 2. Bundesliga veröffentlicht.





Wie schon bekannt war, eröffnen der VfB Stuttgart und Hannover 96 die Saison im Freitagsspiel des 1. Spieltages. Der HSV muss am 1. Wochenende am Sonntag ran. Am 2. Spieltag bestreiten die Hanseaten das Montagsspiel beim 1. FC Nürnberg.

2. Liga: 1. und 2. Spieltag im Überblick

1. Spieltag

Freitag, 26. Juli 2019:

VfB Stuttgart - Hannover 96 (20.30)

Samstag, 27. Juli 2019:

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg (13.00)

Holstein Kiel - SV Sandhausen (15.30)

VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim (15.30)

Sonntag, 28. Juli 2019:

Hamburger SV - Darmstadt 98 (13.30)

Jahn Regensburg - VfL Bochum (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue (15.30)

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC (15.30)

Montag, 29. Juli 2019:

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli (20.30)

2. Spieltag

Freitag, 2. August 2019:

VfL Bochum - Arminia Bielefeld (18.30)

SV Sandhausen - VfL Osnabrück (18.30)

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth (20.30)

Samstag, 3. August 2019:

Karlsruher SC - Dynamo Dresden (13.00)

Hannover 96 - Jahn Regensburg (15.30)

Sonntag, 4. August 2019:

1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart (13.30)

Darmstadt 98 - Holstein Kiel (15.30)

Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden (15.30)

Montag, 5. August 2019:

1. FC Nürnberg - Hamburger SV (20.30)