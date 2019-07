VfL Bochum gegen Grasshoppers Zürich heute live: Testspiel im Livestream sehen

Der VfL Bochum befindet sich bereits seit Ende Juni in der Vorbereitung für die Zweitliga-Saison 2019/20. Derzeit bereiten sich die VfL-Profis in einem Trainingslager im Allgäu intensiv auf die ersten Pflichtspiele vor. Am heutigen Freitag wartet mit den Grasshoppers Zürich der nächste Gegner. Alle Infos zur Übertragung des Testspiels findet Ihr hier auf SPOX.

Im Rahmen des Trainingslagers im allgäuischen Weiler, welches noch bis zum 13. Juli läuft, hat der VfL Bochum bereits ein Testspiel absolviert. Gegen den FC St. Gallen musste sich der Zweitligist allerdings mit 0:3 geschlagen geben. Bevor es wieder zurück nach Bochum geht, soll gegen die Grasshoppers heute ein Sieg eingefahren werden.

Vfl Bochum, Testspiel gegen Grasshoppers Zürich: Anpfiff und Austragungsort

Der Testkick zwischen dem VfL Bochum und den Grasshoppers Zürich wird am heutigen Freitagabend stattfinden. Anpfiff der Partie ist planmäßig um 18 Uhr in Gossau, einer Gemeinde im Schweizer Kanton St. Gallen.

Gespielt wird auf dem Gemeindesportplatz in Gossau, welcher rund 4.670 Zuschauern Platz bietet. Hier trägt der Schweizer Viertligist FC Gossau seine Heimspiele aus.

VfL Bochum gegen Grasshoppers Zürich heute live: Testspiel im LIVESTREAM

Eine TV-Übertragung der Testbegegnung zwischen dem VfL Bochum und den Grasshoppers Zürich wird es nicht geben. Allerdings wird das Spiel live und in voller Länge per Livestream auf YouTube übertragen. Der Testkick beginnt um 18 Uhr.

Außerdem strahlt Bochum die Live-Partie via Facebook-Live aus und hält Euch via Twitter mit den wichtigsten Ereignissen, den Aufstellungen und natürlich den Toren auf dem Laufenden.

VfL Bochum, Sommerfahrplan - Vorbereitung, Trainingslager und Saison-Start

Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt bereitet sich für die anstehenden Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal im Allgäu vor. Das Trainingslager endet bereits einen Tag nach dem Testspiel gegen Zürich am 13. Juli. Allerdings ist der Aufenthalt nicht für alle ein Auswärtsspiel: "Robin Dutt hat im Nachbardorf von Weiler ein Haus", so VfL-Pressesprecher Jens Fricke.

Nach Abschluss der Vorbereitungen im Allgäu stehen gegen den FC Barnsley und Hertha BSC zwei weitere Testspiele an, ehe die Zweitliga-Saison mit der Partie gegen den SSV Jahn Regensburg startet.

Alle Daten und Termine rund um die Vorbereitung und den Saison-Start des VfL Bochum:

Datum/Uhrzeit Event 06.07.-13.07.2019 Trainingslager in Weiler im Allgäu 09.07.2019, 18:30 Uhr Testspiel: FC St. Gallen - VfL Bochum (3:0) 12.07.2019, 18:00 Uhr Testspiel: Grasshopper Club Zürich - VfL Bochum 17.07.2019, 19:00 Uhr Testspiel, FC Barnsley - VfL Bochum 20.07.2019, 18:00 Uhr Testspiel: VfL Bochum gegen Hertha BSC 20./21.07.2019 Saisoneröffnung am Vonovia Ruhrstadion 26. - 29.07.2019 2. Bundesliga, 1. Spieltag bei Jahn Regensburg 09. - 12.08.2019 1. Runde DFB-Pokal beim KSV Baunatal

2. Liga: Tabellenplatz des VfL Bochum in der Saison 2018/19

So beendete der VfL Bochum die vergangene Spielzeit: