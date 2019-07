VfL Bochum - FC St. Gallen heute live: Testspiel im LIVESTREAM

Der Beginn in die Saison-Vorbereitung hätte für den VfL Bochum kaum besser laufen können. Mit drei Siegen aus drei Testspielen und einer Tordifferenz von 29:4 Toren, sind die VfL-Profis furios in die neue Testspiel-Phase gestartet. Schon am heutigen Dienstag wartet mit Viktoria Köln die nächste Bewährungsprobe der Vorbereitung. Hier gibt's alle Infos rund um das Spiel und die Live-Übertragung der Partie.

Trainer Robin Dutt nahm ganze 40 Kaderspieler mit, die im Rahmen der Vorbereitung eine Chance erhalten sollen, sich zu beweisen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Noch bis zum 13. Juli laufen die Vorbereitungen im allgäuischen Weiler, ehe das vorletzte Test-Duell auf dem Spielplan steht. Dann treffen die VfL-Profis in Marl, nahe Bochum, auf den FC Barnsley. Vorher steht das Duell gegen den FC St. Gallen in der Schweiz an.

VfL Bochum gegen St. Gallen: Anpfiff und Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC St. Gallen findet am Abend statt. Anpfiff des heutigen Test-Duells ist um 18.30 Uhr in St. Margrethen (Schweiz).

Als Austragungsort wurde eine neutrale Spielstätte in der Schweiz bestimmt. Gespielt wird auf der Sportanlage Rheinau, in der Rheindorfstraße von St. Margrethen, das unmittelbar an der österreichischen Grenze liegt. Auf der Sportanlage Rheinau finden 3.000 Zuschauer Platz.

Testspiel heute live: VfL Bochum - FC St. Gallen Heute im LIVESTREAM

Eine TV-Übertragung der Testbegegnung zwischen Bochum und St. Gallen wird es nicht geben. Stattdessen wird das komplette Live-Spiel live und in voller Länge per Livestream auf YouTube übertragen. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr, sodass der Livestream spätestens dann abrufbereit sein sollte.

Neben der Live-Übertragung auf dem offiziellen YouTube-Kanal des VfL Bochum strahlt der Verein die Live-Partie ebenfalls via Facebook-Live aus. Alle Infos rund um das Spiel und die Übertragung findet ihr hier.

VfL Bochum, Sommerfahrplan - Vorbereitung, Trainingslager und Saison-Start

In diesem Jahr bereitet sich die Mannschaft von Robin Dutt im Allgäu vor. In Weiler schlägt der Verein seine Trainingszelte bis einschließlich 13. Juli auf. Einer fühlt sich dabei wahrscheinlich besonders heimisch: "Robin Dutt hat im Nachbardorf von Weiler ein Haus", so VfL-Pressesprecher Fricke.

© getty

Nimmt man das anstehende Test-Duell gegen St. Gallen aus, haben die Bochumer lediglich zwei weitere Vorbereitungsspiele vor der Brust, bevor die Saison am 20./21. Juli endgültig eröffnet wird. Am ersten Spieltag gastiert der VfL Bochum im Süden der Republik, beim SSV Jahn Regensburg.

Alle Daten und Termine rundum die Vorbereitung und den Saison-Start des VfL Bochum:

Datum/Uhrzeit Event 06.07.-13.07.2019 Trainingslager in Weiler im Allgäu 09.07.2019, 18:30 Uhr Testspiel: FC St. Gallen - VfL Bochum 1848 12.07.2019, 18:00 Uhr Testspiel: Grasshopper Club Zürich - VfL Bochum 1848 17.07.2019, 19:00 Uhr Testspiel, FC Barnsley - VfL Bochum 1848 17. Juli Testspiel: VfL Wolfsburg - VVV Venlo 20./21.07.2019 Saisoneröffnung rund ums Vonovia Ruhrstadion 26. - 29.07.2019 2. Bundesliga Saison 2019/20, 1. Spieltag 09. - 12.08.2019 1. Runde DFB-Pokal 2019/20

2. Liga: Tabellenplatz des VfL Bochum in der Saison 2018/19

So beendete der VfL Bochum die vergangene Spielzeit 2018/19: