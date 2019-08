VfL Bochum - Arminia Bielefeld: 2. Liga heute live im TV und Stream

Der VfL Bochum empfängt Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag der 2. Liga. Wie Ihr das Spiel live im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der VfL Bochum das erste Saisonspiel in Regensburg verlor, holte die Arminia aus Bielefeld gegen St. Pauli einen Punkt.

VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld: 2. Liga live im TV und Stream

Die Exklusivrechte für die 2. Liga liegen bei Sky. Dementsprechend müsst Ihr ein Abo beim Pay-TV-Sender haben, um das Spiel live im TV verfolgen zu können.

Ebenso verhält es sich mit dem Streaming-Angebot des Unternehmens, SkyGo. Auch vor dem Empfang des Streams steht die Bezahlschranke.

VfL Bochum - Arminia Bielefeld heute live: Spieldatum und -ort

Anstoß ist am heutigen Freitag, den 2. August, um 18.30 Uhr. Zeitgleich findet das Spiel SV Sandhausen gegen VfL Osnabrück statt.

Austragungsort der Partie ist das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Hier finden 27.599 Zuschauer Platz.

VfL Bochum vor Arminia Bielefeld: Die großen Jahre sind vorbei

In seiner langen Vereinshistorie (1848 gegründet) spielte der VfL länger in Liga eins als in Liga zwei. Dennoch ist aktuell die 2. Liga der Alltag der Ruhrstädter, die 1. Liga in weiter Ferne.

Zuletzt aus der Beletage abstiegen sind die Bochumer 2010. Im Folgejahr reichte es durch Platz drei in der Abschlusstabelle knapp nicht zum Wiederaufstieg, in der Folge war das graue Mittelfeld meist das Gebiet der Blau-Weißen.

Daran änderte auch die Verpflichtung von Robin Dutt 2018 nichts, die finanziellen Möglichkeiten sind durch einen Etat von rund zehn Millionen begrenzt. "Die eigene Jugend, die eigene Entwicklung und die eigene Idee müssen im Vordergrund stehen", sagte der Trainer bei SPOX im Interview.

© getty

2. Liga - Arminia Bielefeld: Vieles hängt von Klos ab

Kapitän, Leader und Toptorschütze in Personalunion, so beschreibt man Fabian Klos' Rolle bei Arminia Bielefeld wohl am besten. Der 31 Jahre alte ehemalige Wolfsburger ist die tragende Säule im Spiel der Arminia.

In der vergangenen Saison knipste der 1,94 Meter große Mittelstürmer gleich 17 Mal und bereitete weitere zehn Treffer vor. Damit war er an fast der Hälfte der Arminia-Tore (59) beteiligt. Viel Last liegt auf den Schultern des gebürtigen Gifhorners.

Seine Leistungsdaten der vergangenen fünf Jahre in der 2. und 3. Liga in der Übersicht: