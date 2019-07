VfB Stuttgart: Wann wird der neue Präsident gewählt? Datum, Ort, Kandidaten

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am 15. Juli 2019 ging als eine der denkwürdigsten in die Geschichte des Vereins ein. Schließlich musste die Wahl des Präsidenten wegen einer Technikpanne abgebrochen werden. Am Tag nach der MV trat Wolfgang Dietrich als Präsident zurück. Wann wird sein Nachfolger gewählt?

Die Abwahl von Wolfgang Dietrich als Präsident galt am 15. Juli als sicher. Offiziell zurück trat Dietrich einen Tag später. "Es war mir eine Ehre, diesem Verein dienen zu dürfen", erklärte der 70-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Somit ist der Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung vakant.

VfB Stuttgart: Wann wird der neue Präsident gewählt?

Bis zur Wahl des nächsten VfB-Präsidenten müssen sich die Mitglieder und Fans der Schwaben noch etwas gedulden. Die nächste Mitgliederversammlung wurde auf den 15. Dezember 2019 terminiert.

In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart wird dann der Nachfolger für Wolfgang Dietrich gewählt, der bis Oktober 2020 dem Verein vorsteht.

Darüber hinaus steht mit der Wahl des dritten Präsidiumsmitglieds auf der Agenda. Auch diese konnte wegen der Panne nicht durchgeführt werden. Schuld war dabei offenbar ebenfalls das nicht funktionierende W-Lan, worüber sich das Netz im Nachhinein lustig machte.

VfB Stuttgart versinkt im Chaos: So reagierte das Netz auf die am WLAN gescheiterte Mitgliederversammlung © @Aleksch1893 1/15 Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart wurde abgebrochen, weil das WLAN nicht funktionierte und das angesetzte Misstrauensvotum gegen Klub-Präsident Wolfgang Dietrich nicht durchgeführt werden konnte. Das sind die Reaktionen aus dem Netz. © @Aleksch1893 2/15 Immerhin. © @Aleksch1893 3/15 Manch ein VfB-Fan wittert natürlich direkt die nächste Verschwörung. © @Aleksch1893 4/15 Die ersten Rettungsmaßnahmen sind unterwegs. © @Aleksch1893 5/15 Thomas Hitzlsperger will doch nur in Ruhe arbeiten. © @Aleksch1893 6/15 Selbst der Aufzug im Pressebereich funktionierte gestern nicht in der Mercedes-Benz Arena. © @Aleksch1893 7/15 Der VfB steigt in neue Chaos-Dimensionen auf. 1860 München und der HSV können einpacken. © @Aleksch1893 8/15 "Dätsch grad ma bidde mei Bierle hallde?" © @Aleksch1893 9/15 Der gute alte HSV. © @Aleksch1893 10/15 Immerhin: Die ersten Fangesänge für die kommende Saison sind im Kasten. © @Aleksch1893 11/15 Bei all dem Hohn und Spott gab es natürlich auch ernste und zurecht wütende Stimmen. © @Aleksch1893 12/15 Vor allem der fehlende Plan B trifft auf völliges Unverständnis. © @Aleksch1893 13/15 Konnte man ja auch nicht ahnen. © @Aleksch1893 14/15 Twitter-User Canstatt93 spielte mit seinem Tweet auf den Beginn der Dietrich-Rede an ("Wenn die Mannschaft gewinnt, dann war es der Trainer. Wenn die Mannschaft verliert, der Präsident"). Gewieft. © @Aleksch1893 15/15 Da wollte jemand einfach nur helfen.

VfB Stuttgart: Wer übernimmt interimsweise für Dietrich?

Durch den Rücktritt von Dietrich wurde interimsweise Vizepräsident Bernd Gaiser zum Aufsichtsratschef gewählt. Dadurch wird gewährleistet, dass der sechsköpfige Aufsichtsrat handlungsfähig bleibt.

Für Dietrich rückt Hans H. Pfeifer ins Präsidium auf. Zuvor war Pfeifer Mitglied des Vereinsbeirats. Sowohl Gaiser als auch Pfeifer führen die Geschäfte des Zweitligisten interimsweise bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Dezember.

VfB Stuttgart, Präsident: Die Kandidaten

Bis zum 15. September können sich die Kandidaten auf die Nachfolge von Wolfgang Dietrich bewerben. Zudem kann der Vereinsbeirat selbst mögliche neue Klubchefs vorschlagen. Derweil kursieren bereits einige Namen, die möglicherweise im Dezember zur Wahl stehen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann brachte beispielsweise Jürgen Klinsmann ins Spiel. "Der Verein braucht jetzt eine Persönlichkeit mit Fußballkompetenz, die ausschließlich das Interesse des Vereins im Blick hat", schrieb Kretschmann in einem Facebook-Post: "Jemand, der von hier kommt, der zusammenführt und hinter dem sich die ganze VfB-Familie versammeln kann."

Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten wäre Klinsmann, der bis 2016 die US-amerikanische Nationalmannschaft trainiert hat, offenbar auch bereit das Amt zu übernehmen.

Mit Matthias Klopfer hat schon ein Anwärter offiziell bestätigt, dass er im Dezember kandidieren will. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Zustimmung der Mitglieder zu werben", sagte der Oberbürgermeister von Schorndorf gegenüber den Stuttgarter Nachrichten.

