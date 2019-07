VfB Stuttgart vor dem Start der 2. Bundesliga: Spielplan und Transfers des VfB

Nach einer wilden Sommerpause steht der VfB Stuttgart kurz vor dem Start in die neue Saison der 2. Bundesliga. Wann geht es für die Schwaben los? Welche Zu- und Abgänge hat der VfB zu verzeichnen? SPOX gibt euch einen Überblick zum Spielplan und den Transfers des VfB Stuttgart.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga strebte der VfB Stuttgart einen Neuananfang an und krempelte den Kader im Sommer ordentlich um. Den 16 Abgängen stehen derzeit zehn Zugänge gegenüber, die die Mission Wiederaufstieg möglich machen sollen.

Wann startet der VfB Stuttgart in die neue Saison der 2. Bundesliga?

Zum Start dieser Mission hält der Spielplan der 2. Bundesliga direkt einen Kracher für die Schwaben bereit. Zum Auftakt der neuen Saison trifft der VfB Stuttgart am 1. Spieltag auf Mitabsteiger Hannover 96.

Die Partie findet am Freitag, den 26. Juli 2019, in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

VfB Stuttgart, Spielplan: Der Saisonauftakt 2019/20 in der 2. Liga

Im Anschluss des Topspiels gegen Hannover geht es für die Schwaben auswärts gegen Heidenheim weiter. Nach der ersten Runde im DFB-Pokal, zu der Stuttgart nach Rostock reist, geht es gegen St. Pauli, Aue und Bochum weiter. Bisher hat die DFL die ersten acht Spieltage in der 2. Bundesliga terminiert, der Saisonauftakt für die Stuttgarter gestaltet sich wie folgt.

Spieltag Datum Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 1. Spieltag 26. Juli 2019 Freitag 20.30 Uhr VfB Stuttgart Hannover 96 2. Spieltag 4. August 2019 Sonntag 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 3. Spieltag 17. August 2019 Samstag 13 Uhr VfB Stuttgart FC St. Pauli 4. Spieltag 23. August 2019 Freitag 18.30 Uhr FC Erzgebirge Aue VfB Stuttgart 5. Spieltag 2. September 2019 Montag 20.30 Uhr VfB Stuttgart VfL Bochum 1848 6. Spieltag 14. September 2019 Samstag 13 Uhr SSV Jahn Regensburg VfB Stuttgart 7. Spieltag 21. September 2019 Samstag 13 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 8. Spieltag 27. September 2019 Freitag 18.30 Uhr DSC Arminia Bielefeld VfB Stuttgart

2. Bundesliga, Saison 2019/20: VfB Stuttgart gehört zu den Favoriten

Neben den Stuttgartern peilen auch die anderen beiden Absteiger der vergangenen Bundesliga-Saison, Hannover und der 1. FC Nürnberg, eine möglichst schnelle Rückkehr ins Oberhaus an. Auch der Hamburger SV zählt zum Favoritenkreis, nachdem der ehemalige Bundesliga-Dino in der Vorsaison den Aufstieg knapp verpasste.

VfB Stuttgart - Transfers 2019/20: Die Neuzugänge im Überblick

Im Vergleich zur Abstiegssaison ist beim VfB Stuttgart vieles verändert worden. Das fängt bei Tim Walter an, der im Sommer das Amt des Cheftrainers übernahm. Sportvorstand Thomas Hitzelsperger hat für ihn den Kader verjüngt. Acht der zehn Neuzugänge der Schwaben sind 23 Jahre alt oder jünger.

Spieler Position Alter abgebender Verein Ablöse in Euro Sasa Kalajdzic Mittelstürmer 21 Admira Wacker 2,5 Mio. Philipp Klement Offensives Mittelfeld 26 SC Paderborn 2,5 Mio. Mateo Klimowicz Offensives Mittelfeld 18 Instituto AC 1,5 Mio. Maxime Awoudja Innenverteidiger 21 FC Bayern München II 1,5 Mio. Atakan Karazor Defensives Mittelfeld 22 Holstein Kiel 800 Tsd. Hamadi Al Ghaddioui Mittelstürmer 28 Jahn Regensburg 300 Tsd. Fabian Bredlow Torwart 24 1. FC Nürnberg 300 Tsd. Tanguy Coulibaly Linksaußen 18 Paris Saint-Germain U19 ablösefrei Gregor Kobel Torwart 21 TSG 1899 Hoffenheim Leihe Pascal Stenzel Rechter Verteidiger 23 SC Freiburg Leihe

VfB Stuttgart vor der Saison 2019/20: Die Abgänge im Überblick

Dem gegenüber stehen insgesamt 17 Spieler, die den Verein im Sommer 2019 verlassen haben. Darunter sind auch Leistungsträger wie Benjamin Pavard, der für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München wechselte, oder Torhüter Ron-Robert Zieler, der zu Hannover 96 zurückkehrt.

Spieler Position Alter aufnehmender Verein Ablöse Benjamin Pavard Innenverteidigung 23 FC Bayern München 35,0 Mio. Ozan Kabak Innenverteidigung 19 FC Schalke 04 15,0 Mio. Berkay Özcan Offensives Mittelfeld 21 Hamburger SV 1,5 Mio. Pablo Maffeo Rechter Verteidiger 21 FC Girona Leihgebühr 800 Tsd. Steven Zuber Linkes Mittelfeld 27 TSG 1899 Hoffenheim Leih-Ende Alexander Esswein Rechtsaußen 29 Hertha BSC Leih-Ende Andreas Beck Rechter Verteidiger 32 KAS Eupen ablösefrei Dennis Aogo Linker Verteidiger 32 vereinslos - Christian Gentner Zentrales Mittelfeld 33 Union Berlin ablösefrei Ron-Robert Zieler Torwart 30 Hannover 96 750 Tsd. Erik Thommy Linkes Mittelfeld 24 Fortuna Düsseldorf Leihe Anto Grgic Zentrales Mittelfeld 22 FC Sion 890 Tsd. Hans Nunoo Sarpei Defensives Mittelfeld 20 Greuther Fürth 50 Tsd. Ailton Linker Verteidiger 24 Qarabag Agdam Leihe Alexander Meyer Torwart 28 Jahn Regensburg ablösefrei Leon Dajaku Stürmer 18 FC Bayern München 1 Mio.

VfB Stuttgart - die Testspiele vor der Saison 2019/20:

Vor dem Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga hat der VfB Stuttgart insgesamt sechs Testspiele absolviert, vier davon im Rahmen seines Trainingslagers in St. Gallen (Schweiz). Von diesen sechs Partien gingen vier an die Stuttgarter, zuletzt gewann der VfB gegen den FC Basel mit 3:2.