VfB Stuttgart gegen Hannover 96 heute im LIVE-TICKER

Zum Eröffnungsspiel der neuen Zweitligasaison treffen am heutigen Freitag die Bundesligaabsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 aufeinander. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Duell der Aufstiegsfavoriten live im Ticker zu verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Hannover 96: 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: In den vergangenen Saison in der Bundesliga setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch. Im Hinspiel siegte 96 mit 3:1, das Rückspiel ging klar an die Schwaben (5:1).

Vor Beginn: Der erfahrene Bundesligaschiedsrichter Dr. Felix Brych kümmert sich um die Spielleitung und wird an den Seitenlinien von Eduard Beitinger und Marco Achmüller unterstützt.

Vor Beginn: Anpfiff zur Begegnung ist am heutigen Abend um 20.30 Uhr in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena.

VfB Stuttgart gegen Hannover 96 heute im TV und LIVE-STREAM

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind die Spiele der 2. Bundesliga nur im Pay-TV zu sehen. Sky überträgt alle Begegnungen live im Einzelspiel un der Konferenz. Sky bietet neben der Ausstrahlung im TV auch einen Livestream über SkyGo an. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Bei DAZN habt ihr zudem die Möglichkeit, euch die Highlights des Topspiels bereits 40 Minuten nach Spielende anzuschauen. Ihr könnt den Streamingdienst für einen Monat kostenlos testen und zahlt im Anschluss nur 11,99 Euro. Ab der kommenden Saison gehören auch 40 Bundesligaspiele zum Programm von DAZN.

2. Bundesliga: VfB gegen 96 - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während der VfB am ersten Spieltag unter anderem die Ausfälle von Emiliano Insua, Sasa Kalajdzic undd Anastasios Donis zu beklagen hat, fehlen bei den Hannoveranern Cedric Teuchert und Timo Hübers. Zudem wurden Walace und Jonathas nicht berücksichtigt.

VfB Stuttgart : Kobel - Grözinger, Kempf, Awoudja, Stenzel - Karazor, Klement, Castro, Didavi - Gomez, Al Ghaddioui

: Kobel - Grözinger, Kempf, Awoudja, Stenzel - Karazor, Klement, Castro, Didavi - Gomez, Al Ghaddioui Hannover 96: Zieler - Anton, Felipe, Franke - Albornoz, Prib, Bakalorz, Korb - Soto - Weydandt, Ducksch

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2018/19 im Überblick

Einen Tag nach dem VfB und Hannover ist mit dem 1. FC Nürnberg der dritte Bundesligaabsteiger in Dresden gefordert. Im direkten Duell treffen mit dem Karlsruher SC und Wehen Wiesbaden zudem zwei Drittligaaufsteiger aufeinander.