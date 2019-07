Testspiel: Holstein Kiel - Sheffield Wednesday heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute bestreitet Holstein Kiel ein Testspiel gegen Sheffield Wednesday. Ob und wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Anpfiff ist um 14.30 Uhr im Holstein-Stadion, welches rund 15.000 Zuschauern Platz bietet. So viele werden am heutigen Sonntag zwar nicht erwartet, dennoch dürfte die Stimmung durchaus angemessen für einen Testkick sein.

Holstein Kiel - Sheffield Wednesday heute live im TV, Livestream und Liveticker

Schlechte Nachrichten für alle Kiel-Fans: Die Partie wird weder im TV noch im Livestream übertragen.

Wer ab 14.30 Uhr trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf dem Twitter-Kanal der Störche informieren. Hier werden Tore, Wechsel und weitere Ereignisse vom Platz im Liveticker begleitet. Hier geht's lang.

Holstein Kiel: Letzter Test gegen Sheffield Wednesday

Schon nächstes Wochenende startet die Saison in der 2. Liga. Entsprechend hat das Spiel gegen Sheffield für die Kieler als letzter Test in der Sommerpause eine besondere Bedeutung. Nicht nur für Andre Schubert, der nochmal einige Feinheiten justieren, sondern auch für den einen oder anderen Spieler, der sich seinem Trainer zum Abschluss zeigen und für einen Einsatz gegen den SV Sandhausen empfehlen kann. Gegen den SVS spielt Kiel am 27. Juli.

Sheffield Wednesday: Englische Tradition in Kiel

Die Norddeutschen dürfen sich mit Sheffield Wednesday durchaus auf einen Leckerbissen freuen. Zwar liegt die erfolgreiche Zeit des heutigen Zweitligisten aus England schon eine Weile zurück, doch Geschichte bringt der Verein allemal mit. 1867 gegründet, wurde vier Mal englischer Meister (1903, 1904, 1929, 1930) und spielte zuletzt in den 90er-Jahren erstklassig.

Die nächsten Spiele von Holstein Kiel