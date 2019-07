Jahn Regensburg - VfL Bochum heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga stehen sich Jahn Regensburg und der VfL Bochum gegenüber. SPOX verrät euch, wo und wann ihr die Partie am heutigen Sonntag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams landeten in der vergangenen Saison im sicheren Mittelfeld. Jahn Regensburg befand sich nach einer erneut starken Saison auf Rang acht, der VfL Bochum beendete die Saison schließlich als Elfter.

Jahn Regensburg - VfL Bochum: Anstoß und Austragungsort

Die Partie beginnt am heutigen Sonntag, den 28. Juli, um 15.30 Uhr, wenn Jahn Regensburg den VfL Bochum empfängt. Gespielt wird in der Continental Arena, welche rund 15.000 Zuschauern Platz bietet, in Regensburg.

Schiedsrichter Robert Schröder wird das Spiel zusammen mit seinen Assistenten Arno Blos, Viatcheslav Paltchikov und Katrin Rafalski leiten. Das Spiel an den Bildschirmen werden Sven Waschitzki und Jonas Weickenmeier als Videoschiedsrichter beobachten. Der VAR wurde zur neuen Saison auch in der 2. Bundesliga eingeführt. Hier gibt's weitere Informationen.

Jahn Regensburg gegen VfL Bochum: 2. Liga heute live im TV sehen

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien der Zweitliga-Saison 2019/20. Eine Übertragung im Free-TV findet hingegen nicht statt. Somit wird die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und dem VfL Bochum ebenfalls ausschließlich bei Sky zu sehen sein.

VfL Bochum bei Jahn Regensburg: Das Spiel heute im Livestream sehen

Wer keine Zeit hat, die Partie von Zuhause aus zu sehen, kann als Sky-Kunde mit SkyGo einen LIVE-STREAM von unterwegs abufen. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig. Hier gibt es alle Informationen zu SkyGo.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels bietet der Streamingdienst DAZN die Highlights von Regensburg gegen Bochum an. Ihr könnt das Streamingangebot für einen Monat kostenlos testen und zahlt im Anschluss ab dem 1. August lediglich 11,99 Euro. Der Preis wird sich aufgrund der neuen Vielfalt um zwei Euro erhöhen, da sich DAZN unter anderem die Rechte an 40 Bundesligaspielen gesichert hat.

Jahn Regensburg gegen VfL Bochum im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückreifen. Bei SPOX verpasst ihr keine wichtigen Spielszenen, bekommt Informationen zur Aufstellung und natürlich zu allen Toren. Hier geht's zum Livestream.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit Neu-Trainer Mersad Selimbegovic, der die Nachfolge von Achim Beierlorzer antritt, könnte Jahn Regensburg folgendermaßen in die neue Saison starten:

Jahn: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow, Stolze, George - Schneider, Grüttner

Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow, Stolze, George - Schneider, Grüttner VfL: Riemann - Osei-Tutu, Decarli, Lorenz, Danilo - Losilla, Pantovic, Maier, Eisfeld - Weilandt, Blum

2. Bundesliga: 1. Spieltag der Saison 2019/20 im Überblick

Der erste Spieltag im Überblick: