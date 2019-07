Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching heute im Livestream und Liveticker

Direkt vor dem Start in ihre jeweiligen Saisons treffen zwei bayrische Teams im Test aufeinander: Zweitligist Jahn Regensburg auf Drittligist SpVgg Unterhaching. Hier gibt es alle Informationen zu der Begegnung und zum Saisonauftakt der 2. und 3. Liga.

Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching: Anstoßzeit, Austragungsort, vergangene Partien

Die Samstagspartie wird um 15 Uhr im Stadion des FC Ergolding angepfiffen. Der FC Ergoldung ist ein Kooperationspartner des Regensburger Nachwuchsleistungszentrums. Zur Austragung der Partie sagt der Abteilungsleiter des FC Ergolding, Hans Heckner: "Für uns ist das natürlich eine riesige Ehre, Gastgeber für zwei so namhafte Teams sein zu dürfen." Schon im vergangenen Jahr trafen die beiden Mannschaften in der Saisonvorbereitung aufeinander. Damals ging der Jahn nach einem 1:0 als Sieger vom Platz. Einziger Torschütze vor einem Jahr war Marco Grüttner.

Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching im Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching wird leider nicht im Bewegtbild zu verfolgen sein. Stattdessen bietet das Jahn-Medienteam einen exklusiven Liveticker und hält euch über Spielstand und Tore auf dem Laufenden.

Zeitnah nach dem Abpfiff des Spiels werden zusätzlich Stimmen zum Spiel auf tv.ssv-jahn.de veröffentlicht.

2. Bundesliga, Saison 2019/20: Die Partien des 1. Spieltags

In zwei Wochen startet bereits die neue Saison der 2. Bundesliga. Den Auftakt in die Saison machen am 26. Juli die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96. Jahn Regensburg startet mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Spielzeit.

Alle Begegnungen des 1. Spieltags der 2. Bundesliga im Überblick:

Datum Anpfiff Heim Gast 26.07.2019 20.30 Uhr VfB Stuttgart Hannover 96 27.07.2019 13 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Nürnberg 27.07.2019 15.30 Uhr Holstein Kiel SV Sandhausen 27.07.2019 15.30 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Heidenheim 1846 28.07.2019 15.30 Uhr Hamburger SV SV Darmstadt 98 28.07.2019 15.30 Uhr Jahn Regensburg VfL Bochum 28.07.2019 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Erzgebirge Aue 28.07.2019 15.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Karlsruher SC 29.07.2019 20.30 Uhr Arminia Bielefeld FC St. Pauli

3. Liga, Saison 2019/20: Die Partien des 1. Spieltags

Die 3. Liga startet sogar schon nächste Woche in die neue Spielzeit. Das Eröffnungsspiel der neuen Drittligasaison ist dabei die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Preußen Münster. Die SpVgg Unterhaching startet auswärts mit einem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Betzenberg in die Saison 2019/20.

Alle Begegnungen des 1. Spieltags der 3. Bundesliga im Überblick: