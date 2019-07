HSV vor dem Start der 2. Bundesliga: Spielplan und Transfers des Hamburger SV

Nach dem verpassten Wiederaufstieg in der vergangenen Spielzeit strebt der Hamburger SV in der Saison 2019/20 erneut die Rückkehr in die Bundesliga an. SPOX gibt euch einen Überblick zum Spielplan und den Transfers des HSV.

Trotz der Herbstmeisterschaft verpasste der HSV in der vergangenen Saison, dem Premierenjahr in der 2. Bundesliga, den direkten Wiederaufstieg. Nach einem Einbruch in der zweiten Saisonhälfte verspielten die Norddeutschen die Aufstiegsränge und landeten letztlich auf Platz vier. Nun wird mit dem neuen Trainer Dieter Hecking die Mission Wiederaufstieg erneut gestartet.

Wann startet der HSV in die 2. Bundesliga?

Am kommenden Wochenende startet die 2. Bundesliga in die neue Saison. Das Auftaktspiel am Freitag, den 26. Juli, bestreiten die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96.

Für die Hamburger geht es zwei Tage später am Sonntag, den 28. Juli, los. Der HSV trifft dann im heimischen Volksparkstadion auf Darmstadt 98. Anstoß ist um 13.30 Uhr, live verfolgen könnt ihr die Partie im LIVETICKER bei SPOX.

HSV, Spielplan: Der Saisonauftakt 2019/20 in der 2. Liga

Im Anschluss an den Saisonauftakt gegen Darmstadt muss der Hamburger SV zum Auswärtsspiel nach Nürnberg reisen. Am fünften Spieltag folgt das nächste Duell mit einem Mit-Favoriten (Hannover 96), bevor am Montag, 16. September, zur Primetime um 20.30 Uhr das Derby gegen St. Pauli auf dem Programm steht. Die DFL hat bisher die ersten acht Spieltage der 2. Bundesliga terminiert, der Saisonauftakt für den HSV stellt sich wie folgt dar.

Spieltag Datum Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 1. Spieltag 28. Juli 2019 Sonntag 13.30 Uhr Hamburger SV SV Darmstadt 98 2. Spieltag 5. August 2019 Montag 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg Hamburger SV 3. Spieltag 16. August 2019 Freitag 18.30 Uhr Hamburger SV VfL Bochum 1848 4. Spieltag 25. August 2019 Sonntag 13.30 Uhr Karlsruher SC Hamburger SV 5. Spieltag 1. September 2019 Sonntag 13.30 Uhr Hamburger SV Hannover 96 6. Spieltag 16. September 2019 Montag 20.30 Uhr FC St. Pauli Hamburger SV 7. Spieltag 22. September 2019 Sonntag 13.30 Uhr Hamburger SV FC Erzgebirge Aue 8. Spieltag 28. September 2019 Samstag 13 Uhr SSV Jahn Regensburg Hamburger SV

HSV in der 2. Bundesliga: Gelingt der Wiederaufstieg?

Das Ziel der Hamburger für die Saison 2019/20 ist eindeutig: Der Aufstieg in die Bundesliga soll endlich gelingen. Doch in den drei Absteigern Stuttgart, Hannover und Nürnberg haben die Norddeutschen hochkarätige Konkurrenz.

HSV - Transfers 2019/20: Die Neuzugänge

Der HSV hat einige Millionen Euro investiert, um den Kader zu verstärken - und auch auf der Trainerbank findet sich ein neues Gesicht. Dieter Hecking ist seit diesem Sommer der neue starke Mann an der Seitenlinie. Hier kommen alle Neuzugänge der Hamburger im Überblick.

Spieler Ehemaliger Verein Kolportierte Ablösesumme David Kinsombi Holstein Kiel 3 Mio. Euro Ewerton 1. FC Nürnberg 2 Mio. Euro Tim Leibold 1. FC Nürnberg 1,8 Mio. Euro Berkay Özcan VfB Stuttgart 1,5 Mio. Euro Daniel Heuer Fernandes SV Darmstadt 98 1,30 Mio. Euro Jan Gyamerah VfL Bochum ablösefrei Sonny Kittel FC Ingolstadt ablösefrei Jeremy Dudziak FC St. Pauli ablösefrei Jan Gyamerah VfL Bochum ablösefrei Lukas Hinterseer VfL Bochum ablösefrei Adrian Fein Bayern München II Leihe Bobby Wood Hannover 96 Leih-Ende Matti Steinmann Vensyssel FF Leih-Ende Finn Porath SpVgg Unterhaching Leih-Ende Christoph Moritz SV Darmstadt 98 Leih-Ende Filip Kostic Eintracht Frankfurt Leih-Ende

HSV - Transfers 2019/20: Die Abgänge der Hamburger

Für den brasilianischen Außenverteidiger Douglas Santos, der künftig in Russland auflaufen wird, hat Hamburg im Gegenzug ein dickes Plus eingefahren. Zudem musste der HSV unter anderem Jann-Fiete Arp (Bayern München) ziehen lassen.

Spieler Aufnehmender Verein Kolportierte Ablöse Douglas Santos Zenit St. Petersburg 15 Mio. Euro Filip Kostic Eintracht Frankfurt 6 Mio. Euro Jann-Fiete Arp FC Bayern München 3 Mio. Euro Patric Pfeiffer Darmstadt 98 250 Tsd. Euro Pierre-Michel Lasogga Al Arabi ablösefrei Lewis Holtby Unbekannt ablösefrei Marco Drawz Hannover 96 II ablösefrei Arianit Ferati Waldhof Mannheim ablösefrei Finn Porath Holstein Kiel unbekannt Aaron Opoku Hansa Rostock Leihe Morten Behrens 1. FC Magdeburg unbekannt Orel Mangala VfB Stuttgart Leih-Ende Berkay Özcan VfB Stuttgart Leih-Ende Hee-chan-Hwang RB Salzburg Leih-Ende Leo Lacroix AS St. Etienne Leih-Ende

HSV: So lief die Saisonvorbereitung 2019/20

Vor dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga hat der HSV in der Vorbereitung insgesamt sieben Testspiele absolviert. Drei Siegen stehen dabei eine Niederlage und drei Unentschieden - unter anderem im letzten Testspiel gegen den RSC Anderlecht - gegenüber.