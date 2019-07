HSV gegen RSC Anderlecht heute live: Das Testspiel des Hamburger SV im TV und Livestream

Bevor der Hamburger SV bereits am nächsten Sonntag in die Saison der 2. Bundesliga startet, testen die Rothosen am heutigen Samstag gegen den RSC Anderlecht. Wo und wann ihr das Testspiel des HSV heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Der Testkick steht unter besonderen Vorzeichen: Mit Vincent Kompany, der seit Anfang Juli als Spielertrainer in Anderlecht fungiert, und Sportdirektor Frank Arnesen kehren gleich zwei Menschen mit einer Hamburger Vergangenheit zurück.

HSV gegen RSC Anderlecht: Anstoß und Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und RSC Anderlecht findet am heutigen Samstag im Rahmen des Volksparkfestes 2019 statt. Anpfiff der Partie auf dem Hamburger Trainingsgelände ist um 13.30 Uhr.

Hamburger SV - RSC Anderlecht: TV-Übertragung und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und RSC Anderlecht nicht zu sehen sein. Allerdings ist davon auszugehen, dass der HSV, wie es bereits bei den vorherigen Testspielen der Fall war, einen Livestream auf seinen Kanälen via HSV.TV und Youtube anbieten wird.

Die HSV-Kanäle im Überblick:

HSV - Anderlechte heute live: Wiedersehen mit Kompany und Arnesen

Vincent Kompany trug die Raute von 2006 bis 2008 auf seiner Brust, ehe der Belgier für eine Ablösesumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Beim amtierenden englischen Meister blieb der Innenverteidiger insgesamt elf Jahre lang, bis er den Verein nach Ablauf der vergangenen Saison Richtung Anderlecht verließ.

Seit Juli 2019 steht Kompany beim RSC Anderlecht unter Vertrag und fungiert dort als Spielertrainer. Das Amt des Cheftrainers kann der 33-Jährige noch nicht bekleiden, da ihm die nötige Trainerlizenz fehlt. Deshalb hat der belgische Rekordmeister Simon Davies als offiziellen Cheftrainer mit ins Boot geholt. Die beiden lernten sich bei Manchester City, wo Davies im Jugendbereich agierte, kennen und wollen nun im gemeinsamen Verbund Erfolge feiern.

Auch für Frank Arnesen ist es eine Rückkehr nach Hamburg. Der 62-Jährige arbeitete von 2011 bis 2013 als HSV-Sportvorstand und nahm im Oktober 2011 sogar für ein Spiel interimsweise auf der Trainerbank Platz (2:1-Sieg gegen Freiburg). Seit Anfang des Jahres agiert Arnesen als Sportdirektor in Anderlecht.

Hamburger SV: Sommerfahrplan, Trainingslager, Testspiele

Nach der Generalprobe gegen den RSC Anderlecht findet am 28. Juli vor heimischer Kulisse der Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 statt.