HSC Hannover gegen Hannover 96 heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Hannover 96 ist aus dem Trainingslager im österreischen Stegersbach zurückgekehrt und hat, bevor es mit der Zweitliga-Saison 2019/20 losgeht, nun die letzten beiden Testspiele vor der Brust. Gegner der ersten Partie ist ein benachbartes Team, Regionalligist HSC Hannover. Wo ihr den Testkick heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison muss Hannover 96 in der Spielzeit 2019/20 den Gang in die zweite Liga antreten. Mit Neu-Trainer Mirko Slomka, der Thomas Doll ersetzt, soll der direkte Wiederaufstieg in Angriff genommen werden.

HSC Hannover - Hannover 96 heute live: Anstoß und Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem Hannoverschen Sportklub und Hannover 96 wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der HSC-Sportplatz an der Constantinstraße, welcher 3.000 Zuschauern Platz bietet.

Bereits in den vergangenen Jahren standen sich die beiden Hannover-Klubs in den jeweiligen Vorbereitungen auf die anstehenden Saisons des Öfteren gegenüber. Während die 96er 2018 mit 4:0 gewannen, ging es 2017 gar 10:0 für den Favoriten aus.

Hannover 96 beim Hannoverschen SC heute im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen HSC Hannover und Hannover 96 wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu sehen. Die 96er bieten einen kommentierten Livestream an.

Die Übertragung ist sowohl auf Youtube als auch bei Facebook und auf der Vereins-Homepage zu finden. 96-TV geht kurz vor dem Anpfiff ebenfalls auf Sendung und begleitet die Partie.

Hannover 96: Der Sommerfahrplan im Überblick

Bevor es am 26. Juli mit der 2. Bundesliga losgeht, bestreitet Hannover 96 noch ein weiteres Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen.

Diese Stationen hat Hannover 96 in der Vorbereitung hinter sich gelassen:

Datum Programm 17. Juni Trainingsauftakt 22. Juni Testspiel gegen Mellendorfer TV - 6:0 23. Juni Testspiel beim TSV Bemerode - 6:1 29. Juni Testspiel beim 1. FC Wunstorf - 4:0 04. - 12. Juli Trainingslager in Stegersbach (Österreich) 06. Juli Testspiel beim TSV Hartberg - 0:2 07. Juli Testspiel gegen FK Rostow - 2:1 10. Juli Testspiel gegen Grazer AK - 3:1 13. Juli Testspiel bei Hansa Rostock - 0:0 17. Juli Testspiel beim HSC Hanover 20. Juli Testspiel gegen DFC Groningen

2. Bundesliga, Saison 2019/20: Die Partien des 1. Spieltags

Zum Zweitliga-Auftakt kommt es gleich zum Kracher mit Mitabsteiger VfB Stuttgart, die Saison wird in der Mercedes-Benz Arena eingeleutet.

Alle Begegnungen des 1. Spieltags der 2. Bundesliga im Überblick: