2. Bundesliga heute live: Der 2. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga startet am heutigen Freitag mit den ersten Partien in den 2. Spieltag. SPOX zeigt euch, wo Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der erste Spieltag ist geschafft und im Bundesliga-Unterhaus geht es so langsam wieder richtig rund. Für die Mannschaften geht es nach dem Saisonauftakt nun darum, sich auf einem guten Tabellenplatz festzusetzen. Schon heute stehen einige vielversprechende Spiele an.

2. Bundesliga heute live: Die Paarungen am 2 Spieltag

Die 2. Liga hält an diesem Spieltag einiges für Fußball-Fans parat. Am Montag erwartet uns das absolute Topspiel mit dem HSV gegen die Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg.

Aber auch heute spielen schon Mannschaften mit Erstligaerfahrung. Allen voran die Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und Greuther Fürth verspricht äußerst spannend zu werden. Die drei Freitagsspiele der 2. Liga sehen wie folgt aus:

VfL Bochum - Arminia Bielefeld

SV Sandhausen - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - Greuther Fürth

Der gesamte 2. Spieltag im Überblick:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Heute, 18.30 Uhr VfL Bochum Arminia Bielefeld Heute, 18.30 Uhr SV Sandhausen VfL Osnabrück Heute, 20.30 Uhr FC St. Pauli Greuther Fürth Morgen, 13 Uhr Karlsruher SC Dynamo Dresden Morgen, 15.30 Uhr Hannover 96 Jahn Regensburg Sonntag, 13.30 Uhr FC Heidenheim VfB Stuttgart Sonntag, 15.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SV WehenWiesbaden Sonntag, 15.30 Uhr Darmstadt 98 Holstein Kiel Montag, 20.30 Uhr FC Nürnberg Hamburger SV

© getty

2. Liga heute live im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren hält auch dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Dort bekommt Ihr alle Spiele der Saison 2019/20 live und in voller Länge zu sehen.

Sky bietet alle Partien neben der TV-Übertragung auch im Livestream an. Dazu müsst Ihr euch nur die SkyGo-App herunterladen oder Sky-Ticket nutzen. Die beiden Dienste sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig ist.

2. Bundesliga heute im Liveticker

Doch auch ohne Sky gibt es eine Möglichkeit, den 2. Spieltag live zu verfolgen und keine Spielszene zu verpassen. Hier bei SPOX versorgen wir Euch mit allen Infos zu den Spielen in Echtzeit im Liveticker. So verpasst Ihr kein Tor, kein Foul und keinen Einwurf.

Eine Tagesübersicht mit allen Ticker-Links des heutigen Spieltags findet Ihr hier:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Liveticker Heute, 18.30 Uhr VfL Bochum Arminia Bielefeld Liveticker Heute, 18.30 Uhr SV Sandhausen VfL Osnabrück Liveticker Heute, 20.30 Uhr FC St. Pauli Greuther Fürth Liveticker

2. Bundesliga: Das war der 1. Spieltag

Von allen sechs Mannschaften, die heute aufeinandertreffen, konnte keine einzige am ersten Spieltag gewinnen. Lediglich Pauli, Bielefeld und Sandhausen sicherten sich ein Pünktchen, wobei Pauli und Bielefeld gegeneinander spielten.

Am heutigen 2. Spieltag soll für die Klubs nun also einiges besser werden. Gerade für Aufsteiger Osnabrück wäre eine zweite Niederlage im zweiten Spiel ein herber Rückschlag. Der Klub aus Niedersachsen verlor den Saisonauftakt durch zwei Tore in der Nachspielzeit gegen Heidenheim mit 1:3.

Aber auch die anderen Teams werden heute versuchen, alles in die Waagschale zu werfen, um den holprigen Saisonstart wiedergutzumachen und ein paar Plätze auf der Tabelle hochzuklettern.