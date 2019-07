Darmstadt 98 - Feyenoord Rotterdam: Live-Übertragung, Testspiele und Sommer-Fahrplan

Am 26. Juli starten die Zweitligisten offiziell in die neue Spielzeit. Die Kaderplanungen sind weitgehend abgeschlossen, die Teams absolvieren ihre letzten Tests. Das gilt unter anderem für den SV Darmstadt 98, welcher heute gegen Feyenoord Rotterdam spielt. SPOX liefert euch alle Infos zum Test-Duell und blickt auf die fixen Transfers der Lilien.

In den drei ersten Testspielen konnten die Lilien drei Siege einfahren und sich für die neue Saison warmschießen. Das anstehende Testduell gegen den höherklassigen Gegner aus Rotterdam soll ein erster, echter Prüfstein sein.

Darmstadt 98 - Feyenoord Rotterdam: Anpfiff, Spielort und Direkt-Duelle

Im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit trifft Darmstadt heute Abend auf den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen und findet im österreichischen Schwaz statt.

Austragungsort ist die Silberstadt-Arena Schwaz. Die Spielstätte ist circa 40 Kilometer vom Trainingslager des SV Darmstadt 98 entfernt und liegt im Bundesland Tirol. Die Silberstadt-Arena von Schwaz fungiert im normalen Liga-Betrieb als Spielstätte des Drittligisten SC Schwaz und bietet Platz für 2.000 Zuschauer.

Für Feyenoord Rotterdam und Darmstadt 98 ist die anstehende Testbegegnung das erste direkte Aufeinandertreffen überhaupt.

Darmstadt 98 gegen Feyenoord live: Live-Übertragung im TV/LIVESTREAM?

Während eine Vielzahl an Live-Testspielen der Bundesligisten via Livestream übertragen werden, müssen Lilien-Fans am heutigen Testspiel-Mittwoch in die Röhre gucken.

Die Partie wird weder im TV noch in Form eines gesonderten Livestreams zu sehen sein. Die einzige Hoffnung bleibt eine Live-Übertragung im vereinseigenen Ticker oder Fan-Radio, wobei auch diesbezüglich keine konkreten Angaben seitens des Vereins gemacht werden.

SV Darmstadt 98 - Alle Infos zum Trainingslager und anstehenden Testspielen

Bereits am 17.06. bat Lilien-Coach Dimitrios Grammozis zum ersten Training. Seit Sonntag bereiten sich die SV-Profis nun im österreichischen Fulpmes auf die neue Saison vor. Dort bezieht der Zweitligist sein einwöchiges Trainingslager und trifft auf hochklassige Testgegner.

"Wir haben für unsere Testspiele in Österreich bewusst nach Teams gesucht, die uns in einem hohen Maße fordern sollen. Dass es nun so attraktive Gegner geworden sind, freut uns natürlich sehr und dürfte auch für unsere Fans ein weiterer Anreiz sein, um uns ins Trainingslager zu begleiten", meint der sportliche Leiter Wehlmann.

Alle Termine, Daten und Testspiele vor Saison-Start - Darmstadt 98:

Datum/Uhrzeit Event vor Saison-Start 7. bis 14. Juli Trainingslager in Fulpmes (Österreich) 10. Juli um 17.00 Uhr Testspiel: SV Darmstadt 98 - Feyenoord Rotterdam 13. Juli um 12.30 Uhr Testspiel: SV Darmstadt 98 - SV Werder Bremen 28. Juli um 13.30 Uhr 1. Spieltag - 2. Liga: Hamburger SV - SV Darmstadt 98

SV Darmstadt 98, Sommer-Transfers: Zu- und Abgänge im Überblick

Ebenso hat sich beim SV Darmstadt 98 schon so einiges in puncto Transfer-Geschäfte getan. Den zahlreichen Abgängen stehen eine Reihe von Neuverpflichtungen gegenüber.

Diese Zu- und Abgänge sind beim SV Darmstadt 98 auszumachen (Sommer-Transfers 2019):

Zugänge Abgänge Erich Berko (Dynamo Dresden) Patrick Banggaard (SönderjyskE) Mandela Egbo (Borussia Mönchengladbach) Igor Berezovskyi (Ziel unbekannt) Braydon Manu (Hallescher FC) Marcel Franke (Norwich FC / Leihende) Fabian Schnellhardt (MSV Duisburg) Max Grün (Borussia Mönchengladbach) Marcel Schuhen (SV Sandhausen) Selim Gündüz (Ziel unbekannt) Tim Skarke (1. FC Heidenheim) Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) Patric Pfeiffer (Hamburger SV) Joevin Jones (Seattle Sounders FC) Slobodan Medojevic (Ziel unbekannt) Christoph Moritz (Hamburger SV / Leihende) Tim Rieder (FC Augsburg / Leihende) Rouven Sattelmaier (Ziel unbekannt) Sandro Sirigu (Ziel unbekannt) Silas Zehnder (Viktoria Aschaffenburg / Leihe)

SV Darmstadt 98 - Bisherige Testspiel-Ergebnisse

Alle bisherigen Sommer-Tests von Darmstadt 98 für die Zweitliga-Saison 2019/20