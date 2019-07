2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen den Karlsruher SC heute LIVE im TV, Stream und Live-Ticker

Vorige Saison gab es das Duell noch in 3. Liga, diese Saison spielen der SV Wehen Wiesbaden und der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga gegeneinander. Ob der KSC sich dieses Mal besser schlägt? In der vorigen Saison gingen beide Spiele gegen die Hessen verloren.

Beide Vereine schafften es in der vergangenen Saison aufzusteigen und dürfen sich daher nun in der 2. Bundesliga duellieren. Wie Ihr SV Wehen Wiesbaden gegen den Karlsruher SC verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC: Wann und wo sich die Klubs wiedersehen

Am heutigen Sonntag ist der Anpfiff für die Partie des ersten Spieltages für 15:30 Uhr vorgesehen.

Gespielt wird in der Brita-Arena zu Wiesbaden.

2. Bundesliga: Wie Ihr Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC LIVE im TV, Stream und Live-Ticker verfolgen könnt

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Hier wird Euch sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz (u.a. HSV-Darmstadt) angeboten.

Auch beim Stream müsst Ihr auf den Pay-TV-Sender zurückgreifen, der Euch bei SkyGo die Live-Bilder zur Verfügung stellt.

40 Minuten nach Abpfiff stehen die Highlights der Partie dann auf DAZN zur Verfügung. Der Sportstreaming-Dienst zeigt zudem auch Highlights sowie Live-Spiele aus der Bundesliga und Partien unter anderem aus der Serie A, LaLiga und Ligue 1. Ab August kostet das Angebot 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, DAZN mit einem kostenlosen Probemonat zu testen.

Ihr seid kein Sky-Kunde? Kein Problem, dafür haben wir unseren Liveticker. Hier halten wir Euch wie gewohnt permanent auf dem Laufenden.

Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC: Die Schiedsrichter

Unparteiischer der Partie am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison ist Christian Dingert.

Ihm zur Seite stehen seine Assistenten Tobias Christ und Bastian Börner.

Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC: So könnten Sie spielen

Die möglichen Austellungen:

SV Wehen Wiesbaden : Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Röcker, Niemeyer - Gül, Mrowca - Ajani, Dittgen - Schäffler, Kyereh

: Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Röcker, Niemeyer - Gül, Mrowca - Ajani, Dittgen - Schäffler, Kyereh Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Fröde, Wanitzek - Grozurek, M. Lorenz - P. Hofmann, Pourié

Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC: Die bisherigen Duelle