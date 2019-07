2. Bundesliga: Greuther Fürth gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga stehen sich am heutigen Sonntag die Spielvereinigung Greuther Fürth und Erzgebirge Aue gegenüber. SPOX klärt euch darüber auf, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Greuther Fürth gegen Erzgebirge Aue: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Greuther Fürth und Erzgebirge Aue am 1. Spieltag der Zweitligasaison findet am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist der Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth. Als Spielleiter fungiert Daniel Siebert aus Berlin.

2. Bundesliga: Fürth gegen Aue heute live im TV und Livestream

Die Partie Fürth gegen Aue ist - wie alle Spiele der 2. Bundesliga - nicht im Free-TV empfangbar. Stattdessem hat sich Sky die Übertragungsrechte für alle Begegnungen im Unterhaus gesichert und zeigt diese im Einzelspiel und der Konferenz.

Der Pay-TV-Sender stellt das Heimspiel der Fürther sowohl in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 als auch als Einzelspiel auf Sky Bundesliga 4 zur Verfügung. Die Übertragung beginnt um 15.25 Uhr. Zudem wird allen Abonnenten ein Livestream via SkyGo angeboten.

Schon 40 Minuten nach Schlusspfiff der Begegnungen gibt es die Highlights auf DAZN zu sehen. So werdet ihr zeitnah über alle wichtigen Szenen der Partie Fürth vs. Aue informiert. Ihr könnt DAZN für einen Monat kostenlos testen.

© getty

2. Liga: Greuther Fürth - Erzgebirge Aue heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Abonnement bleibt ihr bei SPOX über alle Zweitligabegegnungen auf dem Laufenden: SPOX bietet zu jedem Spiel einen ausführlichen Ticker mit allen Höhepunkten aus den Stadien. Hier geht's zur Partie Fürth gegen Aue.

Fürth vs. Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Erzgebirgler müssen beim Gastspiel in Franken auf die verletzten Steve Breitkreuz, Malcolm Cacutalua und Dennis Kempe verzichten.

Fürth: Burchert - Sauer, Caligiuri, Mavraj, Wittek - Green, Seguin, Mohr - Stefaniak, Keita-Ruel, Redondo

Burchert - Sauer, Caligiuri, Mavraj, Wittek - Green, Seguin, Mohr - Stefaniak, Keita-Ruel, Redondo Aue: Männel - Kalig, Gonther, Kusic - Baumgart, Fandrich, Riese, Rizzuto - Hochscheidt - Zulechner, Testroet

2. Bundesliga: Die Begegnungen am ersten Spieltag

Am ersten Spieltag treffen außerdem die Bundesligaabsteiger Stuttgart und Hannover sowie die Drittligaaufsteiger Wehen und Karlsruhe aufeinander.