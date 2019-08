1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Heidenheim trifft im Rahmen des zweiten Spieltags der 2. Liga heute auf den VfB Stuttgart. Wo Ihr das Spiel live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der VfB Stuttgart hat seine erste Partie im Bundesliga-Unterhaus gegen Mitabsteiger Hannover gewinnen können. Der 1. FC Heidenheim siegte ebenfalls bei Aufsteiger Osnabrück.

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart: Anstoß und Spielstätte

Das Spiel wird in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen. Das Stadion bietet Platz für insgesamt 15.000 Zuschauer. Anstoß ist um 13.30 Uhr

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Wie bei jedem Spiel der 2. Bundesliga hat Sky die exklusiven Übertragungsrechte. Heidenheim gegen Stuttgart seht Ihr also nur beim Pay-TV-Sender live und in voller Länge.

Mit SkyGo und dem Sky-Ticket könnt Ihr das Spiel außerdem von überall in Echtzeit auf Euer Gerät streamen. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

2. Liga: Heidenheim gegen Stuttgart heute live im Ticker

Für jeden, der keine Möglichkeit hat, sich das Spiel im TV oder Livestream anzusehen, gibt es den SPOX-Liveticker. Hier sind alle Fußballfans bestens aufgehoben und verpassen natürlich keine Spielszene.

1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart: Die Partie im Überblick

Traumstart für den 1. FC Heidenheim: Die Schwaben konnten das erste Spiel der Saison mit 3:1 gegen Osnabrück gewinnen. Dabei erzielten die Heidenheimer die Entscheidung erst spät durch Tore in der 88. und 90+2. Minute.

Auch die Stuttgarter feierten im Saisonauftakt einen Start nach Maß. Gegen Hannover 96, die ebenfalls aus der Bundesliga abgestiegen sind, hieß der Endstand 2:1.

Im heutigen Spiel können also beide Mannschaften dem großen Ziel "Aufstieg" einen Schritt näherkommen und sich mit drei weiteren Zählern an der Tabellenspitze festsetzen.

1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart: Die 2. Bundesliga im Überblick

Am zweiten Spieltag stehen neben dieser Top-Begegnung noch weitere Kracher an. Hier gibt es alle Partien in der Übersicht: