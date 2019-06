VfB-Transfers 2019/20: Klement und Co. - diese Neuzugänge hat Stuttgart fix

Der VfB Stuttgart ist zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in die 2. Bundesliga abgestiegen. Um den direkten Wiederaufstieg möglich zu machen, haben die Schwaben bereits einige Spieler verpflichtet. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen fixen Neuzugänge des VfB.

In der Saison 2018/19 stieg der VfB Stuttgart nach den Jahren 1975 und 2016 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die 2. Bundesliga ab. Die Schwaben scheiterten in der Relegation an Union Berlin. Mit einem neuen Kader will der VfB in der Spielzeit 2019/20 wieder direkt aufsteigen.

VfB-Transfers 2019/20: Diese Neuzugänge hat Stuttgart fix

Bisher hat der VfB Stuttgart drei Spieler für die 2. Bundesliga verpflichtet. Mit Philipp Klement vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn und Atakan Karazor von Liga-Konkurrent Holstein Kiel kommen bereits zwei Spieler mit Zweitliga-Erfahrung an den Neckar. Zudem wird das Talent Mateo Klimowicz, Sohn von Ex-Bundesligaprofi Diego, in der kommenden Saison im Trikot mit dem roten Brustring auflaufen.

VfB Stuttgarts feststehende Transfers und Zugänge:

Die ausgeliehenen Spieler Berkay Öczan (HSV), Anto Grgic (Sion) und Hans Nunoo Sarpei (Greuther Fürth) werden allerdings von ihren Vereinen fest verpflichtet.

Spieler Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Philipp Klement SC Paderborn 2,5 Mio. Euro Mateo Klimowicz Instituto AC 1,5 Mio. Euro Atakan Karazor Holstein Kiel 800 Tsd. Euro Ebenezer Ofori New York City FC Leih-Ende Anto Grgic FC Sion Leih-Ende Marcin Kaminski Fortuna Düsseldorf Leih-Ende Orel Mangala Hamburger SV Leih-Ende Berkay Özcan Hamburger SV Leih-Ende Ailton SC Braga Leih-Ende Hans Nunoo Sarpei Greuther Fürth Leih-Ende

VfB-Neuzugang Philipp Klement

Alter: 26 Jahre

26 Jahre Vertrag bis: 2023

2023 Position: Offensive

Klement kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der offensive Mittelfeldspieler war der wertvollste Spieler seines Klubs und verweilt nun mindestens ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga.

"Wir brauchen Spieler wie Philipp Klement, die uns in der zweiten Liga besser machen und auch ganz klar das Potenzial für die Bundesliga mitbringen. Noch wichtiger ist aber die Bereitschaft, sich frühzeitig für den VfB zu entscheiden. Das hat Philipp getan. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von einem Wechsel zum VfB überzeugen konnten", sagte VfB-Vorstand Thomas Hitzlsperger.

Klement entschied sich bereits vor dem entscheidenden Relegations-Spiel der Stuttgarter gegen Union Berlin zu einem Wechsel an den Neckar, obwohl er mit Paderborn erstklassig gespielt hätte.

"Ich habe in den vergangenen Wochen mit Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat (Sportdirektor, Anm. d. Red.) viele gute Gespräche geführt. Dabei ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich unabhängig von der Ligazugehörigkeit unbedingt zum VfB wechseln möchte, weil ich von der langfristigen Perspektive des Vereins und der Spielidee des Trainers überzeugt bin. Und nach dem Abstieg kann ich nur sagen: Jetzt erst recht, ich freue mich auf den Start der Vorbereitung und auf die neue Saison", begründete Klement seinen Wechsel.

VfB Stuttgart - Philipp Klement: Die Leistungsdaten der Saison 2018/19

Mit 16 Toren und sieben Vorlagen hatte Klement maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SC Paderborn in die Bundesliga.

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen 2. Bundesliga 31 16 7 DFB-Pokal 4 - 2

Stuttgart-Transfer Mateo Klimowicz

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Vertrag bis: 2024

2024 Position: Offensive

Der Sohn von Ex-Bundesliga Profi Diego Klimowicz (VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, VfL Bochum) kommt vom argentinischen Zweitligisten Instituto AC Cordoba zu den Württembergern. Wie aus einem in Argentinien veröffentlichten Dokument hervorgeht, bezahlte der VfB eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro für den 18-Jährigen.

"Er hat sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden. Das unterstreicht, dass der VfB für junge, talentierte Spieler eine sehr gute Adresse ist", erklärte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger den Transfer. "Neben Mateo wollen wir in der kommenden Saison auch Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs vermehrt in unseren Lizenzspielerkader integrieren und auf dem Weg in den Profifußball bestmöglich begleiten."

VfB Stuttgart und die Abstiegs-Streichliste: Wer dem Umbruch zum Opfer fallen könnte © getty 1/26 Der VfB Stuttgart steht nach dem erneuten Abstieg in die zweite Liga vor einem personellen Umbruch. Wer geht mit ins Unterhaus? Wen zieht es weg vom Neckar? SPOX gibt den Überblick. © getty 2/26 BENJAMIN PAVARD (23): Bereits seit Sommer steht fest, dass sich die Wege des VfB und die von Pavard trennen. Der Weltmeister geht zum FC Bayern. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro dürfte beim Wiederaufbau der Mannschaft sicherlich helfen. © getty 3/26 MARC OLIVER KEMPF (24): Steht beim VfB nach kicker-Angaben wohl vor dem Abschied, obwohl er erst im vergangenen Jahr ablösefrei aus Freiburg gekommen war. Kempf etablierte sich im Saisonverlauf als Stamm-Innenverteidiger, hat jedoch eine Ausstiegsklausel. © getty 4/26 Diese halbiert sich durch den Abstieg der Stuttgarter nach kicker-Angaben jedoch auf etwa sieben Millionen Euro. Die Sport Bild bringt Kempf mit Gladbach in Verbindung. © getty 5/26 OZAN KABAK (19): Kam erst im Winter als Rekordtransfer der Stuttgarter (11 Mio. Euro) und zeigte sofort sein riesiges Potenzial auf der Innenverteidiger-Position. © getty 6/26 Durch den Abstieg wird allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Mio. Euro wirksam. Gemessen an seinem Talent ist er damit ein Schnäppchen und wird den Verein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen. © getty 7/26 HOLGER BADSTUBER (29): Hätte den VfB nach Aussagen von Ex-Sportvorstand Michael Reschke im Januar bereits im Winter verlassen dürfen. Weil Kempf und Kabak aber vor dem Abschied stehen, ist auch ein Verbleib von Badstuber nicht ausgeschlossen. © getty 8/26 PABLO MAFFEO (21): Der einstige Rekordtransfer wurde bereits im Laufe der Saison aufgrund konsequenten Fehlverhaltens suspendiert und vom Training ausgeschlossen. Eine Zukunft beim VfB in Liga zwei ist sehr unwahrscheinlich. © getty 9/26 Die Verträge von Kapitän CHRISTIAN GENTNER (33), DENNIS AOGO (32) und ANDREAS BECK (32) laufen im Juni aus. „Ich werde nächste Woche auf sie zugehen", sagte Hitzlsperger. Zumindest von Aogo und Gentner trennt sich der VfB laut der Bild. © getty 10/26 "Die werden von mir hören. Ich werde mit Sven Mislintat genau überlegen, welche Spieler uns in der neuen Saison helfen werden und welche nicht", hatte Hitzlsperger gesagt. © getty 11/26 Ähnliches hatte Hitzlsperger auch bezüglich der Spitzenverdiener MARIO GOMEZ (33) und DANIEL DIDAVI (29) gesagt und Gespräche mit beiden angekündigt. Sowohl Didavi als auch Gomez hatten erklärt, ihren Teil zum Wiederaufstieg leisten zu wollen. © getty 12/26 "Mario hat ja einen Vertrag, er wird am 19. Juni hier auftauchen", sagte Hitzlsperger. Dasselbe gelte für Mittelfeldmann Didavi. Es ist daher wahrscheinlich, dass beide zu geringeren Gehältern bleiben werden. © getty 13/26 Sicher ist hingegen, dass STEVEN ZUBER (27) nach dem Ende seiner Leihe und zur neuen Saison wieder zur TSG Hoffenheim zurückkehren wird. Er werde die Zeit beim VfB auch trotz des unschönen Endes "positiv in Erinnerung behalten", erklärte Zuber. © getty 14/26 Auch HANS NUNOO SARPEI (SpVgg Greuther Fürth) und ANTON GRGIC (FC Sion) haben bereits neue Arbeitgeber gefunden. © getty 15/26 ANASTASIOS DONIS (22): Der Stürmer soll schon im Winter an einen Abgang gedacht haben. Diesen könnte der Grieche nun endgültig durch eine Ausstiegsklausel vollziehen. © getty 16/26 Der kicker berichtet über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 13 Millionen Euro und bringt Donis mit Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim in Verbindung. © getty 17/26 ALEXANDER ESSWEIN (29): Der Flügelspieler ist aktuell von der Hertha ausgeliehen und besitzt beim VfB einen bis Mitte 2020 laufenden Anschlussvertrag. Die Leihe war mit einer Kaufpflicht verbunden, diese verliert durch den Abstieg jedoch ihre Gültigkeit. © getty 18/26 "Klar ist, dass Alexander Esswein keine spezielle Klausel für die 2. Bundesliga hat", teilte Hitzlsperger mit, "ob er also bei uns bleibt oder nicht, ist daher noch offen." © getty 19/26 RON-ROBERT ZIELER (30): Der Keeper vermied ein klares Bekenntnis nach dem Abstieg. Das sei „jetzt einfach kein Thema“, erklärte Zieler, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft. © getty 20/26 Keinen neuen Stand gibt es bei SANTIAGO ASCACIBAR (22) und GONZALO CASTRO (31). "Wir wollen aufsteigen und junge Spieler entwickeln“, hatte Hitzlsperger gesagt. Ein Vorhaben, dass grundsätzlich nur für einen Verbleib von Ascacibar spricht. © getty 21/26 Castros Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2021. Nachdem er bis Februar häufig nur Ergänzungsspieler war, spielte er sich seit dem 22. Spieltag fest und machte zwölf der 14 restlichen Spiele von Beginn an. © getty 22/26 Als weitere Wackelkandidaten werden Emiliano Insua und Chadrac Akolo genannt. Insua hätte nur für ein weiteres Jahr Vertrag. Akolo bietet mit seinen 24 Jahren hingegen eine größere Perspektive. © getty 23/26 Neben sicheren und potenziellen Abgängen stehen beim VfB auch schon einige Neuzugänge fest. Youngster MATTEO KLIMOWICZ (18), Sohn der Bundesliga-Legende Diego Klimowicz, kommt von Atletico Cordoba. © getty 24/26 Von Holstein Kiel bekommt der VfB eine junge Verstärkung im defensiven Mittelfeld: ATAKAN KARAZOR (22) entpuppte sich in der abgelaufenen Saison als einer der aufstrebenden Spieler in der zweiten Liga und kommt für 800.000 Euro. © getty 25/26 In PHILIPP KLEMENT (26) sicherte sich der VfB sogar einen eigentlichen Bundesliga-Aufsteiger, der beim SC Paderborn im offensiven Mittelfeld eine starke Saison gespielt hat. Rund 2,5 Millionen Euro legen die Stuttgarter auf den Tisch. © getty 26/26 Außerdem sollen Oriel Mangala (HSV) und Marcin Kaminski (Düsseldorf) von ihren Leihgeschäften zurückkehren. Bei Kaminski intensiviert F95 aber nach Infos von RP Online die Bemühungen um einen Kauf.

Stuttgarts neues Talent: Die Stastiken von Klimowicz

2018/19 erzielte Mateo Klimowicz in der zweiten argentinischen Liga in 16 Spielen sechs Tore.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Primera B Nacional 16 6 -

VfB-Transfer Atakan Karazor

Alter: 22

22 Vertrag bis: 2023

2023 Position: Defensive

Der 1,90 Meter große defensive Mittelfeldspieler folgt seinem Trainer Tim Walter und wechselt ebenfalls von Holstein Kiel zu den Schwaben. Karazor gehörte in der Rückrunde zu den absoluten Leistungsträgern der Störche.

"Wir haben ihn über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind von seinen Qualitäten und von seiner Perspektive überzeugt", sagte Thomas Hitzlsperger, "wir trauen ihm zu, seine positive Entwicklung bei uns fortzusetzen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu übernehmen." Der 22-Jährige will das Vertrauen des VfB "so schnell wie möglich mit guten Leistungen zurückgeben".

© getty

Stuttgarts neuer Defensivspieler Karazor: Die Statistiken 2018/19

Karazor kämpfte sich gegen Ende der Hinrunde in die erste Mannschaft von Holstein Kiel. In der Rückrunde spielte der 22-Jährige in nahezu jeder Partie 90 Minuten.