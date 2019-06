2. Bundesliga: 1. Spieltag der Saison 2019/20 terminiert - Stuttgart trifft auf Hannover

Die DFL hat am Freitag die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Im Bundesliga-Unterhaus eröffnen die Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 den Spielbetrieb im Freitagabendspiel am 26. Juli. Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen nimmt die DFL erst in der kommenden Woche vor.

Der HSV trifft zum Start des zweiten Anlaufs Richtung Bundesliga-Rückkehr am 1. Spieltag auf Darmstadt 98. Der dritte Bundesliga-Absteiger Nürnberg gastiert zum Auftakt bei Dynamo Dresden.

Der Karlsruher SC trifft bei seiner Rückkehr nach drei Jahren Abstinenz zunächst auf Mit-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Die heiß ersehnten Baden-Württemberg-Derbys gegen den VfB Stuttgart steigen am 14. und 31. Spieltag.

Bereits am 6. Spieltag (13. bis 16. September) bestreiten der HSV und der FC St. Pauli das erste Hamburger Stadtderby der Saison am Millerntor.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2019/20 im Überblick