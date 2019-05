SV Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt, Relegation - Hinspiel: Termin, Anstoß und Übertragung im TV und Livestream

Nur knapp eine Woche nach Ende der Zweitliga-Saison 2018/19 kommt es am Freitag zum Relegations-Duell zwischen Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt. SPOX versorgt euch mit allen Infos rund um den Spieltermin, Anpfiff sowie der Berichterstattung im TV, Livestream oder Liveticker.

Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt: Alle Spielinfos zum Relegationsspiel

Das Relegations-Hinspiel zwischen Wiesbaden und Ingolstadt findet am Freitag, den 24. Mai, in der BRITA-Arena von Wiesbaden statt. Anpfiff des hessisch-bayerischen Duells ist um 18.15 Uhr.

Vier Tage später, also am Dienstag, kommt es zum Rückspiel im Ingolstädter Audi-Park. Anstoß ist wie am Freitag um 18.15 Uhr.

Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04: Läuft die Partie im Free-TV?

Während die abgelaufenen 34 Zweitliga-Spieltage ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen waren, werden die anstehenden Relegationsspiele live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Für die Berichterstattung der Relegation ist das ZDF zuständig. Das ZDF legt mit der Live-Übertragung aus Wiesbaden eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 18 Uhr, los.

Dann geht folgendes Trio live aus der BRITA-Arena von Wiesbaden auf Sendung:

Reporterin: Claudia Neumann

Claudia Neumann Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Hanno Balitsch

SV Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt im Livestream und Liveticker

Die Live-Begegnung wird ebenso im ZDF-Livestream ausgestrahlt, sodass ihr das komplette Spielgeschehen auch von unterwegs abrufen könnt.

Neben dem ZDF zeigt der Sportsender Eurosport sowohl das Hin- als auch das Rückspiel der Zweitliga-Relegation. Beide Partien werden jedoch ausschließlich kostenpflichtig im Livestream angeboten, sodass hier die Buchung des Eurosport Players notwendig ist.

Darüber hinaus tickert SPOX beide Relegationsspiele live. Folglich könnt ihr alle wichtigen Szenen am Freitag mitverfolgen. Zum Liveticker der Partie geht's hier lang.

Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt: Highlights kurz nach Abpfiff

Solltet ihr einzelne, entscheidende Spielszenen verpassen, könnt ihr das Nicht-Gesehene mithilfe der Highlight-Berichterstattung von DAZN nachholen. Nur 40 Minuten nach Spielende strahlt DAZN die wichtigsten Aktionen des Spiels in Form eines Highlight-Clips aus.

DAZN zeigt zudem alle Highlights der Bundesliga-Relegation. Die Höhepunkte vom Duell zwischen Stuttgart und Union Berlin stellt euch der Streamingdienst 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04: Direkte Aufeinandertreffen

Das Duell des 16. der 2. Bundesliga gegen den 3. der dritten Liga ist nicht das erste direkte Aufeinandertreffen beider Vereine.

Die Schanzer und Wehen Wiesbaden standen sich bereits in einigen Direktvergleichen auf Zweit- und Drittliga-Niveau gegenüber. Außerdem duellierten sich beide Vereine in zwei Pflichtspielen der Regionalliga Süd.

Alle Direkt-Duelle zwischen Wiesbaden und Ingolstadt (2. Liga, 3. Liga, Regionalliga):