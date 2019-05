SV Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt heute live: 2.-Liga-Relegation im LIVE-TICKER

Heute Abend gastiert der FC Ingolstadt im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga beim SV Wehen Wiesbaden. Hier im LIVE-TICKER könnt ihr die Begegnung verfolgen.

Das Rückspiel findet am Dienstag statt. Hier findet ihr alle Informationen zu den Relegationsspielen.

SV Wehen Wiesbaden heute live: 2.-Liga-Relegation im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Betrachtet man die vergangenen Jahre, so geht der Drittligist keineswegs als Außenseiter in die beiden Spiele. In den zehn Duellen seit 2009 hatte ganze sieben Mal das unterklassige Team das bessere Ende für sich.

Vor Beginn: Schiedsrichter der Begegnung ist Guido Winkmann aus Kerken. An den Seitenlinien wird er von Mike Pickel, Markus Sinn und Alexander Sather unterstützt.

Vor Beginn: Das Hinspiel zwischen Wehen und Ingolstadt wird heute um 18.15 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Brita-Arena in Wiesbaden.

© getty

SV Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wehen: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler Ingolstadt: Tschauner - Neumann, Paulsen, Mavraj, Otavio - Cohen, Gaus - Kerschbaumer, Kittel - Lezcano, Kutschke

Wehen vs. Ingolstadt: 2.-Liga-Relegation heute live im TV und Livestream

Die Relegationsspiele um einen Startplatz in der 2. Liga sind im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt beide Spiele live und in voller Länge, auch im Livestream. Zudem werden die Partien auch auf Eurosport 2 HD sowie im Eurosport Player ausgestrahlt.

2. Bundesliga, Relegation: SV Wehen Wiesbaden will Saison vergolden

Der SV Wehen Wiesbaden spielte eine überzeugende Drittliga-Saison mit tollem Angriffsfußball und stellte daher auch die mit Abstand beste Offensive der Liga (71 Tore) um Manuel Schäffler und Daniel-Kofi Kyereh.

Der Karlsruher SC hatte am Ende einen Punkt mehr auf dem Konto, obwohl sich Wehen in beiden Duellen durchsetzte. Somit müssen die Hessen den Umgang über die Relegation gehen.

SV Wehen Wiesbaden in der Relegation: Statistiken zur Saison

Die wichtigsten Statistiken des SV Wehen Wiesbaden in der abgelaufenen Saison findet ihr hier:

Punkte 70 Tore 71 Gegentore 47 Form SSSSN Bester Torschütze Manuel Schäffler (16) Meiste Einsätze Marius Kolke (37)

2. Bundesliga, Relegation: FC Ingolstadt mit starkem Endspurt

Vieles deutete im Laufe der Saison auf den direkten Abstieg der Schanzer hin. Der FCI enttäuschte und stand nach 27 Spieltagen mit nur 19 Punkten auf dem letzten Platz.

Durch einen starken Schlussspurt mit fünf Siegen in den letzten sieben Spielen sprang der FCI noch auf den Relegationsrang. Mit einem Erfolg am 34. Spieltag wäre sogar noch die direkte Rettung möglich gewesen.

FC Ingolstadt in der Relegation: Statistiken zur Saison

Die wichtigsten Statistiken des FC Ingolstadt in der abgelaufenen Saison findet ihr hier: