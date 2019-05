2. Bundesliga, Relegations-Rückspiel 2019: Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden heute live?

Am heutigen Donnerstag kämpfen der FC Ingolstadt und der SV Wehen Wiesbaden im Relegations-Rückspiel um den Liga-Verbleib oder Aufstieg. SPOX sagt euch, wie die Ausgangslage vor dem Spiel ist und wo ihr die Partie live im TV verfolgen könnt.

"Wir sind noch da", hatte Wehens Trainer Rüdiger Rehm kurz nach Abpfiff am vergangenen Freitag kundgetan. Mit 1:2 hatte der SVWW sein Heimspiel in der Relegation gegen den FC Ingolstadt verloren. Die Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga waren durch zwei "brutale Nackenschläge" auf ein Minimum gesunken.

Dario Lezcano (1./47.) hatte den Schanzern mit einem Doppelpack in der Brita-Arena eine glänzende Ausgangslage für das Rückspiel im heimischen Audi-Sportpark am heutigen Dienstag verschafft. Ingolstadts Trainer Tomas Oral war besonders mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft zufrieden.

"Wir haben im ganzen Spiel fast nichts zugelassen, die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Im Rückspiel werden wir auf gar keinen Fall auf Unentschieden spielen", erklärte Oral. Den Schanzern würde ein Remis jedoch zum Klassenerhalt reichen.

© getty

Relegation 2019: Wer überträgt das Rückspiel Ingolstadt - Wiesbaden?

Anders als die Bundesliga-Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Ingolstadt, die ausschließlich per Eurosport-Abonnement zu sehen war, wird das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga im Free-TV übertragen. Obwohl die TV-Rechte für die 2. Bundesliga normalerweise bei Sky liegen, zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel weder im Fernsehen, noch im Livestream.

Das ZDF überträgt den Showdown zwischen den Schanzern und den Hessen am heutigen Dienstag ab 18 Uhr live aus dem Audi-Sportpark in Ingolstadt. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, Ex-Profi Hanno Balitsch fungiert als Experte. Kommentiert wird das Spiel von Martin Schneider.

Spiel FC Ingolstadt (16.) - Wehen Wiesbaden (3.) Datum Dienstag, 28. Mai 2019 , 18.15 Uhr Ort Audi-Sportpark, Ingolstadt Zuschauer 15.800

Relegation 2019 zwischen Ingolstadt und Wiesbaden: Live-Stream zum Spiel

Neben der herkömmlichen Übertragung im TV bietet das ZDF zum heutigen Relegations-Rückspiel zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden auch einen kostenlosen Live-Stream an, den ihr hier findet.

Neben dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender überträgt Eurosport das Entscheidungsspiel um Ligaverbleib oder Aufstieg ebenfalls live im TV bei Eurosport 2 HD extra und im Live-Stream im Eurosport Player. Beginn der Vorberichterstattung ist um 18.15 Uhr. Ein Abonnement des Eurosport Player kostet 5,99 Euro im Monat.

FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden in der Relegation: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Tschauner - P. Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio - Krauße, Gaus - Pledl, Kittel - Lezcano, Kutschke

Tschauner - P. Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio - Krauße, Gaus - Pledl, Kittel - Lezcano, Kutschke SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

Relegation zur 2. Bundesliga: Ingolstadt zum zweiten Mal dabei

Für den FC Ingolstadt ist es bereits der zweite Ausflug in die Relegation zur 2. Bundesliga. 2010 duellierten sich die Schanzer, damals noch als Drittligist, mit Hansa Rostock und schafften durch zwei Siege den Aufstieg. Historisch gesehen gehen aus der Mehrheit der seit 2009 wieder eingeführten Relegation zwischen 3. Liga und 2. Bundesliga die Drittligisten als Sieger hervor. Rekordteilnehmer ist der VfL Osnabrück, der jedoch keines seiner drei Relegationsduelle für sich entscheiden konnte.

Jahr Drittligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 1:1 3:1 n.V. 2012 Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n.V. 2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 Jahn Regensburg TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC Erzgebirge Aue 0:0 1:3

*Fett markiert sind die Sieger der Relegation.