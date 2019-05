Relegation 2019: Rückspiel zwischen FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER

Der FC Ingolstadt empfängt am heutigen Dienstag den SV Wehen Wiesbaden zum Rückspiel in der Relegation. Nach dem Hinspiel am vergangenen Freitag (2:1) stehen die Zeichen klar auf Klassenerhalt für die Schanzer. Gelingt den Hessen ein kleines Aufstiegswunder? Hier könnt ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird bereits vor Spielbeginn um 18.15 Uhr fortlaufend aktualisiert.

Relegation 2019: FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Was spricht also für ein kleines Aufstiegswunder aus Wiesbadener Sicht und der Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus nach zehn Jahren? Zunächst einmal der Blick auf die Relegations-Historie. In sieben von zehn Fällen seit Wiedereinführung der Relegation durfte am Ende der Drittligist jubeln.

Vor Beginn: "Wir sind noch da", hatte Wiesbadens Übungsleiter Rüdiger Rehm kurz nach Abpfiff des Hinspiels klar gestellt, auch wenn die beiden Tore von Lezcano "brutale Nackenschläge" seien. Der Zweitligist aus Ingolstadt hatte die ersten 90 Minuten dieser Relegation über weite Strecken im Griff hatte. Auch deshalb war Trainer Tomas Oral in seiner Analyse zwiegespalten. Einerseits habe seine Mannschaft "fast nichts zugelassen". Umso mehr ärgerte sich Oral über den späten Anschlusstreffer der Wiesbadener: "Das ist schon doof." Hier geht's zu den Highlights des Hinspiels.

Vor Beginn: Klassenerhalt oder Aufstieg? Die Frage aller Fragen in der Relegation. Um circa 20 Uhr werden wir voraussichtlich eine Antwort haben, solte das Spiel nicht in die Verlängerung gehen. Die bessere Ausgangslage haben vor der Begegnung ohne Zweifel die Schanzer. Ein Doppelpack von Dario Lezcano bescherte dem FCI einen Sieg im Hinspiel am vergangenen Freitag in der Wiesbadener Brita-Arena. Gelesen ist die Messe jedoch noch nicht.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Relegations-Rückspiel zwischen dem FC Ingoldstadt (2. Bundesliga) und dem SV Wehen Wiesbaden (3. Liga). Anstoß des Entscheidungsspiels um den Aufstieg in die oder den Verbleib in der 2. Bundesliga ist um 18.15 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt.

© getty

Relegation 2019: Wer zeigt / überträgt Ingolstadt - Wiesbaden?

Obwohl eigentlich Sky die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga besitzt, zeigt der Pay-TV-Sender weder das Hin- noch das Rückspiel der Relegation zwischen Ingolstadt und Wiesbaden. Auch das Rückspiel der Relegation wird im Free-TV zu sehen sein. Am heutigen Dienstag überträgt das ZDF ab 18 Uhr live aus dem Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Darüber hinaus bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Live-Stream an, den ihr hier findet.. Kostenpflichtig ist hingegen das Angebot von Eurosport. Der Sportsender überträgt ebenfalls das Spiel, allerdings auf seinem Pay-TV-Kanal Eurosport Extra 2 HD oder im Eurosport Player. Ein Abonnement kostet monatlich 5,99 Euro.

FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Ingolstadt: Tschauner - P. Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio - Krauße, Gaus - Pledl, Kittel - Lezcano, Kutschke

Tschauner - P. Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio - Krauße, Gaus - Pledl, Kittel - Lezcano, Kutschke SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

Relegation 2019: Drittligisten historisch oftmals Sieger

Die Entscheidungsspiele zur 2. Bundesliga sind historisch gesehen Sache der Drittligisten. Zehnmal wurde der letzte vakante Startplatz in der 2. Bundesliga seit der Wiedereinführung 2008/09 zwischen dem Drittletzten der zweiten Liga und dem drittbesten Drittligisten ausgespielt.

In 70 Prozent der Fälle schaffte der unterklassige Verein den Aufstieg. Besonders bitter sind die Relegations-Erinnerungen in Osnabrück. Dreimal stand der VfL in der Relegation zur 2. Bundesliga und verlor alle seine Duelle nach Hin- und Rückspiel. 2009 und 2011 stieg Osnabrück aus dem Bundesliga-Unterhaus ab, 2013 verpasste der VfL den Aufstieg.

Jahr Drittligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 1:1 3:1 n.V. 2012 Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n.V. 2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 Jahn Regensburg TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC Erzgebirge Aue 0:0 1:3

*Fett markiert sind die Sieger der Relegation.