Relegation, 2. Liga: Datum, Anpfiff und Übertragungen im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Nachdem die Bundesliga-Relegation sowie die Aufstiegs-Playoffs der 3. Liga bereits gespielt wurden, steht am Dienstagabend das letzte Relegationsspiel in diesem Jahr an. Im Rahmen der Zweitliga-Relegation empfängt der FC Ingolstadt den SV Wehen Wiesbaden. SPOX informiert euch über den Spiel-Termin, die Anstoßzeit sowie Live-Übertragungen im TV, Stream und via Ticker.

FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden: Relegations-Hinspiel (Ergebnis, Torschützen)

Hätte Wehen-Angreifer Daniel-Kofi Kyereh nicht den Wiesbadener Ehrentreffer in der Nachspielzeit erzielt, wäre die Favoritenrolle vor dem Rückspiel noch klarer verteilt. So bleibt dem aktuellen Drittligisten Wehen Wiesbaden immerhin ein Hoffnungsschimmer, den Rückstand von einem Tor noch aufholen zu können.

Wehen gegen Ingolstadt: So lief das Hinspiel

Datum Heim Gast Ergebnis Torschützen Spielort 24.05.19 Wehen Wiesbaden FC Ingolstadt 1:2 Lezcano (1.), Lezcano (47.), Kyereh (90.+6) BRITA-Arena

FC Ingolstadt gegen Wehen Wiesbaden: Anpfiff, Spielort und Schiedsrichter

Der Anpfiff des Rückspiels zwischen Ingolstadt und Wehen ist am Dienstagabend um 18.15 Uhr. Wehen Wiesbaden gastiert beim morgigen Relegations-Rückspiel im Audi-Sportpark, der Heimspielstätte des FC Ingolstadt.

Neben dem vierköpfigen Schiedsrichter-Gespann wird die Partie ebenfalls vom Video-Assistenten in Köln überwacht. Folgendes Schiedsrichter-Team leitet das heutige Rückspiel in Ingolstadt:

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Frank Willenborg Assistenten: Holger Henschel, Thomas Gorniak

Holger Henschel, Thomas Gorniak Vierter Offizieller: Patrick Alt

Patrick Alt Video-Assistenten: Sven Jablonski, Florian Heft

FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Die heutige Bundesliga-Relegation zwischen Union und Stuttgart wird vom Sportsender Eurosport übertragen. Dieser ist auch beim morgigen Relegations-Rückspiel in Ingolstadt live mit von der Partie und zeigt das Spiel in voller Länge im Eurosport Player.

Diejenigen, die den Eurosport Player nicht abonniert haben, können die Relegation der 2. Liga trotzdem an den TV-Bildschirmen mitverfolgen. Das ZDF strahlt die Live-Partie in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus. Eine Viertelstunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel mit folgendem Personal:

Reporter: Martin Schneider

Martin Schneider Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Hanno Balitsch

Das ZDF bietet außerdem einen Livestream im Netz an. Diesen findet ihr hier.

FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden im LIVETICKER

Das ist jedoch noch nicht alles, was die Live-Berichterstattung zur morgigen Relegation betrifft. SPOX tickert das gesamte Geschehen aus Ingolstadt live, sodass ihr bezüglich Live-Ergebnis, Tormöglichkeiten, Verwarnungen und Toren stets auf dem Laufenden bleibt.

Darüber hinaus werdet ihr mithilfe des SPOX-Livetickers kurz vor Spielbeginn mit den neuesten Infos zum Spiel versorgt, wenn es beispielsweise um die personelle Situation und die Aufstellungen beider Teams geht.

Den Liveticker der Relegations-Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden findet ihr hier.

2. Liga: Duelle zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden

Direkte Vergleich des FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden: