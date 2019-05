2. Liga, nächster Spieltag: Spiele, Termine, Paarungen, TV

Die Saison der 2. Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden. Wer am 34. und letzten Spieltag gegen wen spielt und wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Drei Entscheidungen stehen noch aus: Der zweite Aufsteiger sowie die beiden Relegationsplätze werden noch gesucht. Der SC Paderborn und Union Berlin kämpfen um den Aufstieg. Der SV Sandhausen und der FC Ingolstadt kämpfen um den Klassenerhalt. Bereits abgestiegen sind der FC Magdeburg sowie der MSV Duisburg.

2. Bundesliga: Die Spiele des 34. Spieltages

Die Aufstiegskonkurrenten aus Paderborn und Berlin haben machbare Aufgaben vor sich. Paderborn spielt in Dresden und Union muss in Bochum ran. Im Tabellenkeller muss Sandhausen nach Regensburg, der FC Ingolstadt spielt in Heidenheim.

Datum Heim Gast So., 15.30 Uhr 1. FC Heidenheim FC Ingolstadt So., 15.30 Uhr 1. FC Magdeburg 1. FC Köln So., 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Holstein Kiel So., 15.30 Uhr Hamburger SV MSV Duisburg So., 15.30 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn So., 15.30 Uhr SSV Jahn Regensburg SV Sandhausen So., 15.30 Uhr SV Darmstadt Erzgebirge Aue So., 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth FC St. Pauli So., 15.30 Uhr VfL Bochum Union Berlin

2. Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Partien der 2. Bundesliga zeigt der Pay-TV-Sender Sky. Neben der klassischen Übertragung im TV gibt es Sky via SkyGo auch als Livestream.

Falls ihr kein Sky-Kunde seid oder eurer Datenvolumen für den Livestream nicht ausreicht, ist der Liveticker von SPOX die richtige Adresse für Euch. Zu jeder Partie und in der Konferenz könnt ihr auf dem Laufenden bleiben.

Kurz nach Ende der Spiele könnt ihr dann die Highlights beim Streamingdienst DAZN sehen. Starte jetzt deinen Gratismonat und verpasse kein Highlight mehr.

HSV verpasst wohl den Bundesliga-Aufstieg: So reagiert das Netz © getty 1/15 Der HSV hat dank einer desaströsen Rückrunde den Wiederaufstieg in die Bundesliga aller Voraussicht nach verpasst. Wie das Netz auf die Hamburger Pleite reagiert, seht ihr hier. © twitter.com 2/15 Klare Sache: Der HSV hat eigentlich eine gute Saison gespielt. Eigentlich. © twitter.com 3/15 So gut, dass man zum Dino der 2. Liga mutieren könnte. Ist doch auch ein ehrenwertes Ziel. © twitter.com 4/15 Helfen könnte dabei die nicht immer ganz so sattelfeste Abwehr. © twitter.com 5/15 "Die Unglaublichen" ist ein netter Kinofilm. Die "Un-ABsteigbaren" oder die Neuauflage "Die Un-AUFsteigbaren" wären aber auch nicht verkehrt. © twitter.com 6/15 Definitiv. © twitter.com 7/15 Thomas Doll und seine Plattitüten im Abstiegskampf mit Hannover haben schon jetzt Kultstatus. Eine Rückkehr zum HSV wäre das einzig Richtige. © twitter.com 8/15 Starke Leistung, HSV. © twitter.com 9/15 Statistisch gesehen ist der HSV immer ein beliebtes Witze-Opfer. © twitter.com 10/15 ... finden auch die Satiriker von extra3. #hahahsv macht die Runde. © twitter.com 11/15 Das Bild spricht für sich. Und wie. © twitter.com 12/15 Apropos Toilette: alles "Schaise" beim HSV. © twitter.com 13/15 Falls ihr sagt, der HSV hat den Aufstieg verpasst. Ganz so sicher ist das nicht! © twitter.com 14/15 Werder Bremen als neuer Dino, das freut die Hamburger doch besonders. © twitter.com 15/15 Jetzt ist aber auch echt mal gut. Wir leiden mit dir, HSV. Aus tiefstem Herzen.

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 34. Spieltag

Mit dem 1. FC Köln steht bereits ein Aufsteiger fest. Paderborn und Union Berlin spielen den zweiten Aufstiegsplatz aus. Der Drittplatzierte muss in der Relegation gegen den VfB Stuttgart antreten.