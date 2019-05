2. Liga, Live-Tabelle am 34. Spieltag: Konstellation, Aufstieg, Abstieg

Spannung pur am letzten Spieltag der 2.Liga-Saison 2018/19. Wer steigt direkt auf bzw. direkt ab? Und wer geht in die Relegation? Der 34. Spieltag hat es an beiden Enden des Tableaus in sich.

Mit unserer Live-Tabelle bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Union Berlin und der SC Paderborn streiten sich um den direkten Aufstiegsplatz. Die Hauptstädter müssen in Bochum gewinnen, während der SCP nicht über ein Unentschieden in Dresden hinauskommen darf.

2. Liga: Live-Tabelle jetzt am 34. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. 1. FC Köln 33 83:46 37 62 2. SC Paderborn 07 33 75:47 28 57 3. 1. FC Union Berlin 33 52:31 21 56 4. Hamburger SV 33 42:42 0 53 5. 1. FC Heidenheim 33 51:43 8 52 6. Holstein Kiel 33 60:50 10 49 7. FC Sankt Pauli 33 45:51 -6 49 8. SSV Jahn Regensburg 33 53:52 1 48 9. Arminia Bielefeld 33 51:50 1 46 10. VfL Bochum 33 47:48 -1 43 11. SV Darmstadt 98 33 44:53 -9 43 12. FC Erzgebirge Aue 33 43:46 -3 40 13. SG Dynamo Dresden 33 38:47 -9 39 14. SpVgg Greuther Fürth 33 35:55 -20 39 15. SV Sandhausen 33 43:50 -7 37 16. FC Ingolstadt 33 41:51 -10 35 17. Magdeburg 33 34:52 -18 30 18. MSV Duisburg 33 39:62 -23 28

© getty

2. Liga heute live: Tabelle, Ausgangslage, Situation

Der 1. FC Köln hat sich bereits die Meisterschaft gesichert, rein theoretisch hat der Hamburger SV noch Chancen auf den dritten Platz, müsste bei einem eigenen Sieg und einer Pleite der Eisernen nebenbei aber noch 21 Tore aufholen.

Um den Relegationsplatz geht es auch im Tabellenkeller. Dadurch, dass Magdeburg und Duisburg bereits abgestiegen sind, kämpfen nur noch der FC Ingolstadt und der SV Sandhausen um den direkten Verbleib in der 2. Liga. Der FCI ist bei zwei Punkten Rückstand zum Siegen verdammt und muss gleichzeitig auf eine Niederlade des SVS hoffen. Sandhausen könnte durch die bessere Tordifferenz auch ein Remis reichen.

2. Liga: Der 34. Spieltag im Überblick