HSV - News und Gerüchte: Auch Dimitros Grammozis und Markus Anfang Trainer-Kandidaten?

Der HSV hat in Markus Anfang und Dimitrios Grammozis offenbar zwei neue Kandidaten auf die Nachfolge von Hannes Wolf. Derweil scheint der Transfer von Lukas Hinterseer vor dem Abschluss zu stehen.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum HSV.

HSV: Anfang und Grammozis als Trainer-Kandidaten?

Der Hamburger SV hat auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar Ex-Köln-Coach Markus Anfang sowie Dimitrios Grammozis vom SV Darmstadt 98 ins Auge gefasst. Dies berichtet der kicker, der darüber hinaus auch Daniel Thioune vom VfL Osnabrück ins Spiel bringt. Es soll wohl ein Trainer kommen, der junge Spieler weiterentwickeln kann.

Das spräche gegen die zuletzt gehandelten Bruno Labbadia und Dieter Hecking, berichtet das Fachmagazin. Für Anfang spricht, dass er aktuell ohne Arbeitgeber ist. Grammozis hingegen ist bei Darmstadt bis 2020 gebunden. Dafür hatte HSV-Sportdirektor Ralf Becker wohl schon in seiner Zeit bei Holstein Kiel Interesse am Griechen. Grammozis spielte obendrein von 1998 bis 2000 beim HSV.

Eine Trennung von Hannes Wolf ist allerdings noch nicht erfolgt. Wie es mit dem Trainer nach der letzten Partie gegen den MSV Duisburg weitergeht, ist unbekannt. Beckers Bestätigung einer Trennung von Wolf gegenüber der Bild war offensichtlich ein Missverständnis.

HSV, Gerücht: Große Klub-Erneuerung vor kommender Saison?

Der Hamburger SV könnte einem Bericht der Bild zufolge vor einer großen Erneuerung stehen. Die Tageszeitung berichtet, dass mit dem bevorstehenden Abschied von Hannes Wolf auch weitere Strukturen einem Umbau unterzogen werden sollen.

Der Trainer, hier widerspricht die Bild dem kicker, solle mit einiger Erfahrung ausgestattet sein. Demnach wäre der scheidende Gladbach-Trainer Dieter Hecking aktuell großer Favorit auf die Wolf-Nachfolge. Darüber hinaus würde ein Teammanager ebenso gesucht werden wie mehrere Co-Trainer.

Auch die medizinische Abteilung soll hinterfragt werden. Im Kader könne sich kein Spieler seines Verbleibs sicher sein. Das widerspricht erneut dem kicker, der davon ausgeht, dass in Hamburg kein genereller Kurswechsel stattfinden soll. Vielmehr wolle der Klub das geschaffene Gerüst im zweiten Jahr nach dem Abstieg ausbauen.

HSV verpasst wohl den Bundesliga-Aufstieg: So reagiert das Netz © getty 1/15 Der HSV hat dank einer desaströsen Rückrunde den Wiederaufstieg in die Bundesliga aller Voraussicht nach verpasst. Wie das Netz auf die Hamburger Pleite reagiert, seht ihr hier. © twitter.com 2/15 Klare Sache: Der HSV hat eigentlich eine gute Saison gespielt. Eigentlich. © twitter.com 3/15 So gut, dass man zum Dino der 2. Liga mutieren könnte. Ist doch auch ein ehrenwertes Ziel. © twitter.com 4/15 Helfen könnte dabei die nicht immer ganz so sattelfeste Abwehr. © twitter.com 5/15 "Die Unglaublichen" ist ein netter Kinofilm. Die "Un-ABsteigbaren" oder die Neuauflage "Die Un-AUFsteigbaren" wären aber auch nicht verkehrt. © twitter.com 6/15 Definitiv. © twitter.com 7/15 Thomas Doll und seine Plattitüten im Abstiegskampf mit Hannover haben schon jetzt Kultstatus. Eine Rückkehr zum HSV wäre das einzig Richtige. © twitter.com 8/15 Starke Leistung, HSV. © twitter.com 9/15 Statistisch gesehen ist der HSV immer ein beliebtes Witze-Opfer. © twitter.com 10/15 ... finden auch die Satiriker von extra3. #hahahsv macht die Runde. © twitter.com 11/15 Das Bild spricht für sich. Und wie. © twitter.com 12/15 Apropos Toilette: alles "Schaise" beim HSV. © twitter.com 13/15 Falls ihr sagt, der HSV hat den Aufstieg verpasst. Ganz so sicher ist das nicht! © twitter.com 14/15 Werder Bremen als neuer Dino, das freut die Hamburger doch besonders. © twitter.com 15/15 Jetzt ist aber auch echt mal gut. Wir leiden mit dir, HSV. Aus tiefstem Herzen.

Die Zugänge des HSV für die Saison 19/20

Name Abgebender Verein Transfer-Typ David Kinsombi Holstein Kiel Ablöse, 3 Millionen Euro Berkay Özcan VfB Stuttgart, war schon ausgeliehen Ablöse, 1,5 Millionen Euro Jeremy Dudziak FC St. Pauli ablösefrei Jan Gyamerah VfL Bochum ablösefrei Finn Porath SpVgg Unterhaching Leih-Ende Matti Steinmann Vendsyssel FF Leih-Ende Christoph Moritz SV Darmstadt 98 Leih-Ende Bobby Wood Hannover 96 Leih-Ende

HSV, Gerücht: Transfer von Lukas Hinterseer vor Abschluss?

Der Hamburger SV steht offenbar vor dem Transfer von Lukas Hinterseer. Das berichtet die Bild. Demnach hätten sich Klub und Spieler geeinigt, es stehe lediglich noch die Unterschrift des Stürmers aus. Der 28-Jährige wäre ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim VfL Bochum am 30. Juni ausläuft.

Hinterseer könnte beim HSV Bestandteil der "neuen Führungsachse" werden, die Ralf Becker ankündigte: "Vier, fünf Leute mit Qualität, Persönlichkeit und Mentalität. Profis, die vorangehen können und unsere jungen Spieler führen können." Der erfahrene Österreicher stellte seine Qualitäten in der 2. Liga mehrfach unter Beweis.

2014 wechselte Hinterseer aus Österreich zum FC Ingolstadt und 2017 weiter nach Bochum. In der 2. Liga gelangen ihm in drei Spielzeiten insgesamt 41 Tore. Auch in zwei Jahren Bundesliga konnte er neun Tore beisteuern.