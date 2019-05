HSV zu jung für den Aufstieg? Cardoso: "Das sind doch keine kleinen Kinder"

Trotz des teuersten Zweitliga-Kaders aller Zeiten bangt der Hamburger SV nach einem Leistungseinbruch in der Rückrunde um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Für den ehemaligen HSV-Trainer- und Spieler Rodolfo Esteban Cardoso liegt das jedoch nicht an dem oft als Erklärung angeführten jungen Durchschnittsalter der Mannschaft, wie er im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal erklärt.

Sieben sieglose Spiele in Folge, dazu noch die Blamage vor heimischem Publikum gegen Abstiegskandidat Ingolstadt am vergangenen Samstag: Der HSV steckt aktuell in einer tiefen Krise und muss um den fest eingeplanten direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga bangen.

Vor den abschließenden beiden Spielen gegen Mitkonkurrent Paderborn und Schlusslicht Duisburg haben die Hamburger auf Platz vier liegend einen Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz, weshalb in der Hansestadt die Frage nach den Ursachen für die schlechte Rückrunde gestellt wird. Sportvorstand Ralf Becker sagte zuletzt, dass die Mannschaf sehr jung und es Fakt sei, dass sie "mit dieser Drucksituation, die entstanden ist, nicht umgehen kann".

Ein Argument, dass Rodolfo Esteban Cardoso überhaupt nicht nachvollziehen kann. Schließlich habe die junge Mannschaft für den langjährigen Jugend- und Co-Trainer des HSV eine ganze Saison Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, dazuzulernen und "ein Gespür dafür zu bekommen, was in dieser Stadt und diesem Verein los" sei.

"Das sind doch keine kleinen Kinder, die letztes Wochenende noch bei der A-Jugend gespielt haben und jetzt auf einmal vor 50.000 Zuschauern spielen. Das muss man auch mal klar sagen", erklärt Cardoso, der noch in der Abstiegsaison als Co-Trainer von Bernd Hollerbach an der Seitenlinie der Hanseaten stand, seine Sicht der Dinge im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal.

Von Pagelsdorf bis Wolf: Alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/27 Seit 2000 haben sich beim HSV viele Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Das letzte Opfer des Trainer-Verschleißes an der Elbe ist Christian Titz. Auf ihn folgt Hannes Wolf. SPOX blickt noch mal auf die HSV-Trainer der letzten 18 Jahre zurück. © getty 2/27 Frank Pagelsdorf war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche © getty 3/27 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 4/27 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 5/27 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 6/27 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 7/27 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 8/27 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 9/27 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 10/27 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 11/27 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 12/27 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 13/27 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 14/27 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 15/27 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 16/27 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 17/27 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 18/27 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 19/27 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 20/27 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 21/27 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 22/27 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 23/27 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 24/27 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 25/27 Der bisherige U23-Coach Christian Titz übernahm das Zepter von Hollerbach, doch auch er konnte den ersten Abstieg des HSV nicht verhindern. © getty 26/27 Doch der 47-Jährige hinterließ einen guten Eindruck und sollte das Projekt „Direkter Wiederaufstieg“ leiten. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen verloren die Verantowrtlichen jedoch die Geduld und Titz musste gehen. © getty 27/27 Noch am gleichen Tag präsentierte der HSV in Hannes Wolf den Titz-Nachfolger. Wolf ist seit 2008 der 17. Trainer der Hanseaten.

HSV in der Krise: Cardoso fehlt "Biss und Wille"

Unterm Strich sei es gut, dass die Mannschaft - mit einem Durchschnittsalter von 23,1 Jahren der unerfahrenste Zweitligakader der aktuellen Saison - jung sei. "Aber sie muss begreifen, dass es in so einer Phase nicht interessiert, ob sie gut spielt oder nicht, sondern das sie die Punkte holt", führt Cardoso weiter aus.

Dem HSV fehlen nach Einschätzung von Cardoso "ein oder zwei Spieler, die die Mannschaft aufwecken", wenn es nicht gut läuft. "Mir fehlt es in manchen Situationen an Biss und Willen, mal einen reinzuhauen. In einer Mannschaft gibt es immer diesen einen Spieler, der dich ansteckt, wenn du mal einen schlechten Tag hast", sagt der aktuell vereinslose Fußballehrer über die Misere des HSV in einer Rückrunde, in der sich die Hanseaten mit 16 Punkten aus 15 Spielen wie ein Abstiegskandidat präsentieren.

"Es ist ja keine Frage, wir sehen den schlechtesten HSV der Geschichte", kritisierte zuletzt Klublegende Uwe Seeler und machte neben der fehlenden Qualität der Spieler auch das Fehlen eines "Wir-Gefühl" als Kernproblem der Rothosen ausgemacht. Auch deshalb suchen viele die Schuld bei Hannes Wolf.

Der HSV-Trainer steht aufgrund einiger fragwürdiger Aufstellungs- und Wechselentscheidungen, sowie seiner ratlos anmutenden und wochenlangen Suche nach der richtigen Formation gewaltig in der Kritik. Auch seine letzten Patronen - eine Brandrede vor dem Ingolstadt-Spiel gegen die Mannschaft und das bei den Norddeutschen fast schon traditionelle Krisenlager im niedersächsischen Rotenburg - verpufften als Blindgänger.

© getty

HSV-Trainer Wolf der Schuldige? "Ein Bisschen vielleicht"

Nach der Pleite gegen Ingolstadt tagte das Krisengremium um Sportvorstand Becker und dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann mit dem Ergebnis, dass Wolf als Trainer weitermachen darf. "Wenn wir immer unruhig werden, ist hier irgendwann Voll-Chaos", begründete Becker sein Ja zu Wolf am darauffolgenden Sonntag. "Uns fehlen Typen", ergänzte Becker, weshalb er nicht bereit sei, den Trainer zu opfern.

Auch Cardoso sieht Wolfs Anteil an der aktuellen Krisensituation des HSV als nicht so gravierend an. "Ein bisschen vielleicht", sagt er bezüglich Wolf in Zusammenhang mit der Schuldfrage. Aber: "Es geht nicht darum, einen Sündenbock zu suchen. Die Kritik von draußen immer da, aber wenn es interne Probleme geben sollte, gilt es jetzt, diese Probleme beiseite zu lassen und die letzten zwei Spiele anders aufzutreten".

Am kommenden Sonntag gastiert der HSV beim Mitkonkurrenten um den Aufstieg in Paderborn (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Am letzten Spieltag empfängt der aktuelle Tabellenvierte der 2. Bundesliga Schlusslicht Duisburg. Mit Blick auf das anstehende erste Endspiel um die Bundesliga beim SCP gibt sich Cardoso trotz der vielen Tiefschläge in den vergangenen Wochen optimistisch.

"Meine Hoffnung ist die, dass der HSV auswärts momentan etwas ruhiger und besser spielt. Das hat man in Köln gesehen", stellt der 50-Jährige fest. Die vieldiskutierte Entscheidung der Vereinsführung pro Hannes Wolf könnte für Cardoso darüber hinaus einen positiven Nebeneffekt haben: "Manchmal werden der Trainer, die Zuschauer, der Platz gerne als Ausreden genommen. Aber jetzt gibt es kein Alibi mehr für die Mannschaft. Sie muss sich jetzt zusammenreißen."

HSV in der Rückrunden-Tabelle auf Platz 16