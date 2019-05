Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live: Die Partie im TV, LIVESTREAM oder im LIVETICKER

Am letzten Spieltag empfängt der fränkische Zweitligist Greuther Fürth das Hamburger Nordlicht FC St. Pauli. Der FC St. Pauli steht derzeit mit 49 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz, während die Fürther aktuell den Vierzehnten Tabellenrang belegen. SPOX informiert euch über alle Spieldaten, die Live- sowie Nachberichterstattung und die möglichen Start-Aufstellungen beider Teams.

Greuther Fürth gegen FC St. Pauli: Anpiff und Austragungsort

Das letzte Spiel dieser Zweitliga-Saison tragen Greuther Fürth und St. Pauli heute im Sportpark Ronhof/Thomas Sommer von Fürth aus.

Der Sportpark am Ronhof bietet bei Heimspielen der SpVgg Platz für insgesamt 16.626 Heim- und Gast-Fans. Aufgeteilt ist die Kleeblatt-Heimspielstätte in 8.500 Sitzplätze und 8.126 Stehplätze.

Anpfiff des anstehenden Zweitliga-Duells zwischen Fürth und St. Pauli ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr.

Greuther Fürth - FC St. Pauli heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Selbstverständlich wird die anstehende Zweitliga-Begegnung Greuther Fürth - Union Berlin wieder im Fernsehen zu sehen sein. Für Live-Bilder aus Fürth sorgt am letzten Spieltag der Saison 2018/19 das Pay-TV, genauer der TV-Sender Sky, welcher rund eine Stunde vor Spielbeginn live auf Sendung geht.

Ab 14.30 Uhr meldet sich Sky-Moderator Yannik Erkenbrecher mit den ersten Analysen und Vorberichten zu allen neun Spielen am finalen Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison.

Die Live-Konferenz der 2. Liga strahlt der Bezahlsender auf Sky Sport Bundesliga 1 aus, während die Live-Partie aus Fürth auf Sky Sport Bundesliga 8 ausgestrahlt wird. Mit der Live-Berichterstattung zum Gastspiel der Kiezkicker beim Kleeblatt, geht es ab 15.15 Uhr los. Das Spiel wird von Markus Gaupp kommentiert.

Alle Partien, inklusive der Live-Konferenz, überträgt Sky für seine Kunden ebenfalls im Livestream per Sky Go.

SpVgg Greuther Fürth gegen St. Pauli heute im LIVETICKER

Bei SPOX werdet ihr regelmäßig mit den aktuellsten Nachrichten aus der 2. Bundesliga versorgt und bleibt beispielsweise bezüglich der Tabellensituation sowie der Liga-Top-Torjäger auf dem Laufenden.

Außerdem könnt ihr alle Live-Spiele via SPOX-Liveticker hautnah mitverfolgen. Auch das Duell Greuther Fürth - FC St. Pauli tickert SPOX in voller Spiellänge live, sodass ihr hierzu ebenfalls in puncto Live-Ergebnis oder Torschützen stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Zum Liveticker der Partie SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli geht's hier lang. Die Live-Konferenz - mit allen Live-Begegnungen - findet ihr hier.

© getty

SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli: Highlights nach Spielende

Sogar nach Abpfiff muss mit Bewegtbild-Inhalten aus der 2. Bundesliga nicht Schluss sein. Immerhin kümmert sich DAZN - wie gewohnt - um die unmittelbare Nachbereitung der beendeten Zweitliga-Partien. Nur 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN die Highlights der Partie Greuther Fürth - St. Pauli sowie aller acht weiteren Begegnungen des 34. Spieltags.

Darüber hinaus tritt die Streaming-Plattform als Zweitverwerter der 1. Bundesliga auf und stellt alle Highlight-Clips ebenso jeweils 40 Minuten nach Spielende zur Verfügung.

Greuther Fürth - FC St. Pauli: Voraussichtliche Aufstellungen

SpVgg Greuther Fürth - Mögliche Aufstellung: Burchert - Sauer, Magyar, M. Caligiuri, Wittek - Ideguchi - Seguin, Green - Atanga, Reese - Keita-Ruel