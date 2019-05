Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt: Die Relegation zur 2. Liga heute live im TV, Livestream, Liveticker

Heute treffen der FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden im Relegations-Hinspiel der 2. Liga aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wo und wann findet Wiesbaden gegen Ingolstadt statt?

Das Hinspiel zur Relegation der 2. Bundesliga findet am heutigen Freitag, den 24. Mai, statt. Schiedsrichter Guido Winkmann wird die Partie in der Brita-Arena in Wiesbaden leiten. Anpfiff ist bereits um 18.15 Uhr.

Wiesbaden - Ingolstadt: Relegation 2. Liga live im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Bundesliga-Relegation läuft die Relegation zur 2. Liga komplett im Free TV. Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte gesichert und ist ab 18 Uhr mit Moderation Katrin Müller-Hohenstein und Kommentatorin Claudia Neumann live auf Sendung. Experte ist Ex-Spieler Hanno Balitsch.

Darüber hinaus bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream zu dem Spiel an.

Auch Eurosport zeigt die Partie im kostenpflichtigen Eurosport-Player.

Relegation 2. Liga: Wiesbaden - Ingolstadt heute im Liveticker

Falls ihr das Duell nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, bietet euch der SPOX-LIVETICKER die perfekte Alternative. Dort verpasst ihr keine wichtige Szene und seid immer bestens informiert.

Wiesbaden - Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst knapp eine Stunde vor Beginn bekannt gegeben, in diesen Formationen könnten die beiden Teams jedoch auflaufen:

Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel - Gül - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler FC Ingolstadt: Tschauner - Neumann, Paulsen, Mavraj, Otavio - Gaus, Cohen - Kerschbaumer, Kittel - Kutschke, Lezcano

2. Liga Relegation: Wehen Wiesbaden verzichtet auf Stürmer Diawusie

Der Drittligist wird in der Relegation auf Stürmer Agyemang Diawusie verzichten, da dieser vom Gegner Ingolstadt ausgeliehen ist und dort noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. "In der Situation, wie sie sich vertraglich bei ihm darstellt, müssen wir ihn auch schützen. Das ist für uns leider alternativlos", erklärte Sportdirektor Christian Hock die Entscheidung.

Wiesbaden gegen Ingolstadt: Die bisherigen Duelle

Die Schanzer bekamen es schon in der 2. und 3. Liga mit Wiesbaden zu tun, sowie in zwei Partien der Regionalliga Süd. Der direkte Vergleich geht dabei klar an den Zweitligisten.